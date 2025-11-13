Beziehungsstreit eskaliert: Betrunkene attackiert Beamten

**Mit 3,42 Promille im Blut trat sie dem Polizisten in die Brust. Die Eskalation eines Beziehungsstreits in Floridsdorf endete mit einer Festnahme.**

Ein 52-jähriger Mann alarmierte am Mittwoch die Polizei nach einem heftigen Streit mit seiner 46-jährigen Freundin in Wien-Floridsdorf. Bei ihrem Eintreffen in der Wohnung am Vormittag bemerkten die Beamten sofort Alkoholgeruch und entdeckten eine halbvolle Wodkaflasche auf dem Tisch. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss, wobei die Frau einen Wert von 3,42 Promille aufwies, wie die Polizei später mitteilte.

Angriff auf Beamten

Die 46-Jährige zeigte sich gegenüber den eingetroffenen Beamten sofort feindselig. Im Verlauf der Auseinandersetzung trat sie einem Polizisten gegen den Oberkörper und fügte ihm leichte Verletzungen zu. Während die Einsatzkräfte versuchten, den Sachverhalt zu klären, bedrängte die Frau sie wiederholt und schrie sie an.

Die Aufforderung, die Wohnung ihres Freundes zu verlassen, ignorierte die 46-Jährige konsequent. Nach dem tätlichen Angriff auf den Beamten nahmen die Polizisten sie verwaltungsrechtlich fest.

Sie wurde wegen Lärmerregung sowie ihres aggressiven Verhaltens gegen den Polizisten auf freiem Fuß angezeigt.

