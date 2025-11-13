“Gemeinsam stärker”: Zehn Schulen im Anti-Gewalt-Programm

Wiener Schulen bekommen Verstärkung gegen Alltagsprobleme: Das Projekt “Respekt: Gemeinsam stärker” wächst und bietet Hilfe bei Mobbing, Gewalt und Diskriminierung.

Das Wiener Schulprojekt “Respekt: Gemeinsam stärker” wird im laufenden Schuljahr auf weitere zehn Bildungseinrichtungen ausgeweitet. Bislang profitierten bereits 30 Schulen in Wien von der Initiative, die maßgeschneiderte Unterstützung durch Fachleute bei standortspezifischen Herausforderungen bietet.

Das von der Stadt finanzierte Programm zielt darauf ab, Schulen außerschulische Hilfestellung bei diversen Alltagsproblemen zu vermitteln. Die teilnehmenden Einrichtungen meldeten dabei besonders Themen wie Mobbing, Gewalt, religiös oder sexuell motivierte Diskriminierung sowie Fragen des Klassenzusammenhalts als zentrale Anliegen.

Aktuelle Herausforderungen

Im vergangenen Schuljahr 2024/25 wurden in Wien rund 780 Suspendierungen verzeichnet. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Respekt als “Basis für jedes gute Miteinander”.