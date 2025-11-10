Polizei-Einsatz eskaliert: Betrunkene tritt Beamtinnen krankenhausreif

In der Nacht zum Montag wurden bei einem Polizeieinsatz in Klagenfurt zwei Beamtinnen verletzt. Eine 36-jährige Frau, die unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, attackierte die Polizistinnen während einer Amtshandlung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Der Einsatz erfolgte kurz nach Mitternacht um 00:39 Uhr aufgrund von Beschwerden über Ruhestörung.

Gewaltsamer Widerstand

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahme trat die alkoholisierte Klagenfurterin einer der Beamtinnen heftig gegen den Unterkörper. Als die Polizistinnen daraufhin die Festnahme durchführten, verletzte die Frau durch einen weiteren Tritt eine zweite Beamtin. Beide Polizistinnen erlitten Verletzungen, deren Schweregrad zunächst nicht genau bestimmt werden konnte, und mussten zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht werden.

Rechtliche Folgen

Die Angreiferin wurde in Gewahrsam genommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird die 36-Jährige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt werden.