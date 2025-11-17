Traumpaar: Sinners bosnische Flamme erobert Tennis-Bühne

Die Tennis-Welt hat ein neues Traumpaar: Jannik Sinner und Model Laila Hasanovic zeigen sich erstmals offiziell bei den ATP Finals in Turin – die Kameras haben einen neuen Liebling.

Turin – SIE ist nun definitiv der neue Hingucker der Tennis-Szene, auch wenn sie gar nicht spielt! Die mittelblonden, langen Haare offen über die Schultern fallend, sitzt sie am Montagabend, mit weißer Bluse und mit Kettchen, in der Box von Jannik Sinner. Der Weltranglisten-Zweite gewinnt bei den ATP Finals (Jahresendturnier der besten acht Tennisspieler) in Turin sein erstes Match in der Björn-Borg-Gruppe gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime 7:5, 6:1. Doch die Kameras der Fotografen halten mehr als sonst auf die Box. Dort sitzt die Dänin, ehemals Freundin vom deutschen Rennfahrer Mick Schumacher, neben Sinners Medien-Beraterin Fabienne Benoit.

Nach ihrem Debüt beim kleineren Turnier in Wien im Oktober präsentiert sich Laila Hasanovic nun auch auf der großen Bühne an der Seite ihres Freundes. Seit etwa drei Wochen gehört das Model quasi offiziell zum Sinner-Clan, nachdem sie sich in Wien ganz ungezwungen mit Jannik Eltern Hanspeter und Siglinde zeigte und bereits in der Spielerbox Platz nahm. Der Südtiroler machte die Beziehung dann nach einem Matchgewinn, ob beabsichtigt oder nicht, öffentlich. In seiner Siegesrede erklärte er: „Danke an meine Familie, meine Freundin und alle, die mich zu Hause unterstützen. Es bedeutet mir viel, dass meine Familie und Laila immer hinter mir stehen.” Damit war der Name seiner neuen Flamme erstmals gefallen.

Beziehungs-Enthüllungen

Spekulationen über die beiden kursieren bereits seit Mai. Vor den French Open wurde er mit einer Frau in Kopenhagen gesichtet. Es war Laila. Damals blockte Sinner noch ab und erklärte: „Ich hatte ein paar Geschäftstermine und Shootings, das war’s.” Beim Grand-Slam-Turnier in Paris versuchte sie sich noch im Publikum zu verstecken, als er das Finale trotz 2:0-Satzführung gegen Carlos Alcaraz verlor.

Jetzt sind Versteckspiele passé und die Tennis-Welt begrüßt ein neues, strahlendes Paar!

Nächster gemeinsamer Auftritt: Am Mittwoch beim Match gegen Alexander Zverev!

Sinners Liebesleben

Nun aber hat Laila den ersten Aufschlag in Sinners Leben.