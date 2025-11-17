Whirlpool, Weinkeller, Wahnsinnspreis: Das ist Kroatiens teuerste Villa

Luxus kennt keine Grenzen: An Kroatiens Küste wartet die Villa Katarina mit acht Zimmern, Wellnessparadies und eigenem Weinkeller – für schlappe 28.000 Euro pro Nacht.

Die Villa Katarina in Orebić (kroatische Halbinsel Pelješac), Kroatien, gilt als vermutlich kostspieligste Urlaubsresidenz der dalmatinischen Küste. Wer mit seinem Freundeskreis unbeschwert feiern möchte und bereit ist, 28.000 Euro pro Nacht zu investieren, findet hier sein Luxusdomizil. Für einen einwöchigen Aufenthalt während der Hochsaison fallen rund 196.000 Euro an – dafür erwartet die Gäste allerdings ein außergewöhnliches Angebot: Acht luxuriöse Zimmer mit insgesamt elf Schlafplätzen, eine elegante Loungebar, ein privater Weinkeller für exklusive Dinnerveranstaltungen, ein kompakter Konferenzbereich sowie ein umfassendes Wellnessangebot.

Luxuriöse Entspannung

Zur Entspannung locken ein Außenpool, ein Freiluft-Whirlpool mit Wasserfall, ein weiterer Whirlpool im Innenbereich, zwei verschiedene Saunen, ein Friseursalon sowie ein separater Massageraum – ein Paradies für Erholungssuchende. Die Mitarbeiter der Villa organisieren auf Wunsch auch Transportmittel wie Hubschrauber, Jachten oder Golfcarts, je nach gewünschtem Ziel.

Bemerkenswert: Auch Haustiere sind in der Villa willkommen, allerdings mit einer Gewichtsbegrenzung von acht Kilogramm – womit exotische Großtiere wie das sprichwörtliche Scheichkamel ausgeschlossen bleiben.