Donaustadt: Leiche in brennendem Auto entdeckt – Wer ist der Tote?

Nächtlicher Horror in Wien-Donaustadt: Ein vollständig ausgebranntes Fahrzeug gibt ein grausiges Geheimnis preis. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

In Wien-Donaustadt entdeckten Passanten gegen 0.30 Uhr ein brennendes Auto und verständigten sofort die Berufsfeuerwehr. Bei deren Eintreffen stand das Fahrzeug bereits vollständig in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

Die Einsatzkräfte machten während der Löscharbeiten eine schreckliche Entdeckung: Auf der Rückbank des Wagens befand sich eine männliche Leiche. “Das Auto brannte komplett aus, dementsprechend war auch der Zustand der Person”, erklärte der Sprecher der Berufsfeuerwehr. Die Polizei wurde unverzüglich alarmiert.

Ermittlungen laufen

Aufgrund der starken Verbrennungen des Leichnams konnte die Todesursache zunächst nicht festgestellt werden, wie Polizeisprecher Markus Dittrich informierte. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt, auch die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht, als ein Anwohner das am Marlen-Haushofer-Weg in Wien-Donaustadt abgestellte Fahrzeug bemerkte und den Notruf wählte.

Nach Angaben der Wiener Berufsfeuerwehr befand sich der Pkw in der Nähe der Straßenbahn-Hochführung über dem Gewerbepark Stadlau. Der Löscheinsatz dauerte etwa eine Stunde.