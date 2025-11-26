Weg vom Herbstgrau: 10 Traumorte mit Sommerwetter im November!

Während in Mitteleuropa die Blätter fallen, locken sonnige Paradiese nur wenige Flugstunden entfernt. Zehn Destinationen versprechen Sommerfeeling statt Herbstblues.

Der November muss nicht grau und trist sein. Mit einer Flugreise von weniger als fünf Stunden können Urlaubshungrige dem mitteleuropäischen Herbstwetter problemlos entfliehen. Zahlreiche Destinationen in Europa und Nordafrika locken mit angenehmen Temperaturen und bieten ideale Bedingungen für Strandurlaub, Wanderungen oder Städtetrips. Wir stellen zehn Reiseziele vor, die auch im November noch sommerliches Flair versprechen und dem Herbstblues ein Schnippchen schlagen.

Teneriffa präsentiert sich als perfekte Fluchtmöglichkeit vor dem Novembergrau. Die größte der Kanarischen Inseln verwöhnt Besucher mit durchschnittlich 22 Grad und minimalen Niederschlägen. Naturliebhaber können die beeindruckende Masca-Schlucht erkunden, während Sonnenanbeter am goldenen Sandstrand Playa de las Teresitas entspannen, wo selbst das Meerwasser noch 20 Grad warm ist. Für Wellenreiter bietet die Playa Honda optimale Bedingungen, Wanderfreunde kommen in den vulkanischen Landschaften auf ihre Kosten. Die Anreise dauert von Mitteleuropa etwa vier Flugstunden.

Auf Zypern lockt die Hafenstadt Larnaka mit über 20 Grad und bis zu neun Sonnenstunden täglich. Der Finikoudes Beach bietet Erholung pur, während Kulturinteressierte im historischen Kastell von Larnaka auf ihre Kosten kommen. Nach der Besichtigung empfiehlt sich ein gemütlicher Spaziergang an der Strandpromenade. Mit einer Flugzeit von nur etwa 3,5 Stunden eignet sich Larnaka hervorragend für einen spontanen Kurztrip, um dem Herbstwetter zu entkommen.

Echtes Sommerfeeling im November verspricht Hurghada in Ägypten. Das Thermometer klettert hier auf bis zu 28 Grad, während das Meer mit 25 Grad zum Baden einlädt. Die Hafenstadt am Roten Meer beeindruckt mit Sehenswürdigkeiten wie der Al-Mina-Moschee und der belebten Hafenpromenade. Von den meisten Flughäfen erreicht man das Urlaubsparadies in nur 4,5 Stunden – perfekt für eine Woche Sonnentanken und Entspannung.

Mediterrane Highlights

Kreta bietet mit Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad optimale Bedingungen für aktive Urlauber. Die imposante Samaria-Schlucht mit ihren steilen Felswänden und dem Fluss Tarraios ist ein Wanderparadies. Die Strände der Insel zeigen sich im November von ihrer ruhigen Seite – selbst der berühmte Elafonissi Beach mit seinem charakteristischen rosa Sand ist dann nahezu menschenleer. Auch die Städte Chania und Heraklion laden zum Bummeln und Entdecken lokaler Spezialitäten ein. Die Anreise zur größten griechischen Insel dauert etwa 3,5 Stunden.

Palermo auf Sizilien eignet sich mit rund 19 Grad hervorragend für einen Städtetrip im November. Kulturliebhaber kommen in der Altstadt mit Highlights wie der prachtvollen Cappella Palatina und dem kunstvollen Brunnen Fontana Pretoria voll auf ihre Kosten. Wer nach Sightseeing noch Erfrischung sucht, erreicht den Strand Mondello in nur 30 Minuten vom Stadtzentrum und kann dort einen letzten Sprung ins Mittelmeer wagen. Die Flugzeit beträgt angenehme 2,5 Stunden.

Madeira trägt nicht umsonst den Beinamen “Insel des ewigen Frühlings”. Mit Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad bietet die portugiesische Insel auch im November angenehmes Klima. Wanderfreunde schätzen die atemberaubenden Küstenlandschaften und die üppigen Lorbeerwälder. In der Hauptstadt Funchal können Besucher mit der Seilbahn fahren, den botanischen Garten besichtigen oder durch die malerische Altstadt schlendern. Die Flugdauer liegt knapp unter fünf Stunden.

Städte am Meer

Valencia vereint urbanes Flair mit Strandatmosphäre und lockt auch im November mit milden 19 Grad. Die futuristische Ciudad de las Artes y las Ciencias beeindruckt mit ihrer außergewöhnlichen Architektur und beherbergt unter anderem Europas größtes Aquarium. Die Stadtstrände Malvarrosa und Patacona sind vom Zentrum leicht erreichbar und laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Die spanische Hafenstadt erreicht man in nur 2,5 bis 3 Flugstunden.

Dubrovnik, oft als “Perle der Adria” bezeichnet, zeigt sich im November von seiner entspannten Seite. Mit durchschnittlich 17 Grad und deutlich weniger Besuchern als im Sommer lässt sich die historische Altstadt in Ruhe erkunden – ein besonderes Highlight für Serienfans. Die gut erhaltene Stadtmauer bietet spektakuläre Ausblicke über die charakteristischen Ziegeldächer, während der Stadtstrand Entspannung verspricht. Die kroatische Küstenstadt ist in etwa 2,5 Flugstunden erreichbar.

Athen präsentiert sich als ideales Novemberziel mit Temperaturen um 18 Grad. Die griechische Hauptstadt bietet optimale Bedingungen für Besichtigungen der Akropolis oder Spaziergänge durch das charmante Viertel Plaka. Naturliebhaber können am Vouliagmeni-See baden, dessen Wasser ganzjährig angenehm temperiert bleibt. Diese Kombination aus Kultur und Erholung macht Athen zu einem vielseitigen Reiseziel, das in weniger als drei Flugstunden erreichbar ist.

Im südlichsten Zipfel Portugals liegt Faro, die Hauptstadt der Algarve. Auch im November verwöhnt die Region ihre Besucher mit milden Temperaturen und reichlich Sonnenschein. Das historische Stadtzentrum mit seiner imposanten gotischen Kathedrale und dem Bischofspalast lädt zu kulturellen Entdeckungen ein.

Die weitläufigen Strände der Algarve bieten gleichzeitig Raum für entspannte Stunden.