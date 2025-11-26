Schock-Fall: Vater nutzt eigenen Sohn (12) für Raub aus

Ein 42-Jähriger drang am Abend des 1. November mit einem Messer bewaffnet in ein Wohnheim im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich ein. Dort entwendete er das Mobiltelefon sowie die Smartwatch eines 25-jährigen Bewohners. Während der Tat wartete der erst zwölfjährige Sohn des Täters vor dem Gebäude. Nach vollbrachtem Diebstahl flüchteten Vater und Kind gemeinsam in ihre Wohnung.

Schneller Ermittlungserfolg

Die Ermittlungen der Polizei führten bereits am folgenden Dienstag zum Erfolg. Der Verdächtige konnte identifiziert werden und zeigte sich bei der Befragung im Wesentlichen geständig. Er übergab die gestohlenen Gegenstände freiwillig an die Beamten. Allerdings wies er den Vorwurf zurück, jemanden mit dem Messer bedroht zu haben.

⇢ Pärchen erbeutet Zehntausende auf der Mahü – Polizei veröffentlicht Fotos



Er gab lediglich zu, die Waffe bei sich getragen zu haben.

Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.