Rätsel um Stefanie: Auto in Flammen – Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Seit Sonntag wird die 32-jährige Stefanie P. aus Graz vermisst. Nach ihrer Rückkehr von einer Weihnachtsfeier am frühen Morgen versandte sie noch eine Nachricht an eine Freundin, danach verliert sich ihre Spur. Zu einem für den Nachmittag geplanten Fotoshooting in der Grazer Innenstadt erschien die junge Frau nicht mehr. Besorgte Angehörige meldeten sie noch am selben Abend als vermisst.

Dramatische Wendung

Die Ereignisse nahmen in der Nacht zum Montag eine dramatische Wendung. Im steirisch-slowenischen Grenzgebiet nahmen Einsatzkräfte den 31-jährigen Ex-Partner der Vermissten fest. Der slowenische Staatsbürger hatte mit Stefanie P. über Jahre eine wechselhafte Beziehung geführt. Für die Ermittler besonders alarmierend: In der Nähe des Casino Mond entdeckten sie seinen ausgebrannten roten Golf – mutmaßlich ein Versuch, Beweismaterial zu vernichten.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in slowenischem Gewahrsam. Eine Entscheidung über seine mögliche Auslieferung nach Österreich steht heute an.

Verdacht erhärtet

Die Ermittlungsbehörden verfolgen inzwischen den Verdacht eines Gewaltverbrechens und arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls. Unbestätigten Meldungen zufolge könnten zwei weitere Männer in das Verschwinden von Stefanie P. verwickelt sein. Auch sie sollen sich bereits in Untersuchungshaft befinden.

Eine offizielle Bestätigung dieser Information liegt bislang jedoch nicht vor.