Grazer Influencerin seit Samstagnacht spurlos verschwunden

Seit einer Woche fehlt von der Grazer Influencerin Stefanie P. jede Spur. Nach einer letzten Nachricht und einem mysteriösen Sighting am frühen Morgen verliert sich ihre Fährte.

Ein Samstagabend in Graz nahm eine beunruhigende Wendung: Die 32-jährige Stefanie P. wird seit dem 23. November vermisst. Die junge Frau verbrachte den Abend zunächst in Begleitung einer Freundin. Später sendete die Influencerin noch eine kurze Textnachricht, in der sie ihre sichere Heimkehr bestätigte – doch seither fehlt von ihr jede Spur.

⇢ Frauenleiche im Wald: 200 Beamte suchen fieberhaft nach Hinweisen



Im Gespräch mit “5 Minuten” berichtete eine Freundin, dass Stefanie anschließend auf keinem der üblichen Kommunikationswege mehr zu erreichen war. Weder Anrufe noch Nachrichten wurden beantwortet.

Letzte Sichtung

Laut Augenzeugenberichten wurde die Vermisste zuletzt gegen 7 Uhr morgens in der Nähe ihrer Wohnung in der Hochsteingasse im Grazer Bezirk Geidorf gesichtet. Mittlerweile suchen Freundeskreis und Angehörige fieberhaft nach der Grazerin.

⇢ Mysteriöse Tote im Münchner Wald: Kommissariat jagt Frauenmörder



Auch die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.