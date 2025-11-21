Mysteriöse Tote im Münchner Wald: Kommissariat jagt Frauenmörder

Ein grausiger Fund im Münchner Waldgebiet beschäftigt die Ermittler. Die Leiche einer unbekannten Frau wurde offenbar erst kurz zuvor am Schotterweg abgelegt.

In einem Waldgebiet bei München wurde die Leiche einer Frau aufgefunden. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem Gewaltverbrechen aus und haben eine landesweite Überprüfung von Vermisstenmeldungen eingeleitet. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, verdächtige Wahrnehmungen oder Fahrzeuge in der Nähe des Fundorts bei Neuried (Landkreis München) zu melden.

Die Identität der in einem Münchner Waldstück entdeckten toten Frau ist weiterhin ungeklärt. Ein Polizeisprecher aus München erklärte: „Wir haben bundesweit eine Abfrage gestartet und gleichen das mit Vermisstenfällen ab.” Den Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der Verstorbenen um eine Frau im Alter zwischen 25 und 45 Jahren.

Tötungsdelikt vermutet

Die Umstände des Leichenfunds deuten nach Angaben der Ermittler auf ein Tötungsdelikt hin. Das Kommissariat K11, zuständig für Kapitalverbrechen, hat den Fall übernommen. Forensiker sicherten zahlreiche Spuren sowohl an der Leiche als auch im Umfeld des mutmaßlichen Tatorts.

Am Folgetag wurde das Waldgebiet erneut systematisch durchkämmt. Die Ermittler vermuten, dass die Tote erst kurz vor ihrer Entdeckung durch einen Spaziergänger am Donnerstag an dem Schotterweg abgelegt wurde.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die im Bereich des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt” bei Neuried verdächtige Beobachtungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.