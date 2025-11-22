Frauenleiche im Wald: 200 Beamte suchen fieberhaft nach Hinweisen

Ein Waldspaziergang endet mit einer grausigen Entdeckung: Eine unbekannte Frau mit auffällig rot-blonden Haaren liegt tot am Wegesrand. Die Polizei mobilisiert alle Kräfte.

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Waldgebiet bei München laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Die Identität der Toten ist bislang nicht geklärt. Es handelt sich um eine Frau im Alter zwischen 25 und 40 Jahren mit einer Körpergröße von 174 Zentimetern und einem Gewicht von 69 Kilogramm. Auffällig sind ihre etwa 40 Zentimeter langen, leicht gewellten Haare in rot-blonder Färbung.

Ein Polizeisprecher erklärte: “Wir haben bundesweit eine Abfrage gestartet und gleichen das mit Vermisstenfällen ab.” Die Tote wurde von einem Spaziergänger auf einem Trampelpfad nahe eines Kieswegs entdeckt. Das betreffende Waldstück wird häufig von Passanten frequentiert.

Polizeisprecher Thomas Schelshorn geht davon aus, dass die Leiche nicht lange unentdeckt blieb: “Es kann wohl nicht lange gedauert haben, bis die Leiche dort entdeckt wurde.” Nach Einschätzung der Ermittler lag der Körper erst kurze Zeit an dem Schotterweg.

Verdacht auf Gewaltdelikt

“Aufgrund der Auffindesituation der Leiche können wir nicht ausschließen, dass es sich um ein Gewaltdelikt handelt”, betonte Schelshorn. Die Ermittler konzentrieren sich momentan darauf, die Verstorbene zu identifizieren und die genauen Umstände ihres Todes zu klären. Das Dezernat K11, zuständig für Tötungsdelikte, hat den Fall übernommen.

Parallel dazu durchsucht die Spurensicherung das umliegende Gebiet. Sowohl am Leichnam selbst als auch in der unmittelbaren Umgebung konnten bereits zahlreiche Spuren gesichert werden.

Großer Polizeieinsatz

Der Einsatz wurde mit erheblichem personellem Aufwand durchgeführt. “150 bis 200 Kollegen, die mit Stöcken nach Beweismitteln suchen”, seien im Einsatz, erläuterte Schelshorn. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Gesucht werden Zeugen, die in der Nähe des Forstwegs “Buchendorfer Geräumt” bei Neuried in Bayern verdächtige Beobachtungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen haben, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Hinweise nimmt das Kommissariat 11 beim Polizeipräsidium München sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.