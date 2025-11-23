Pärchen erbeutet Zehntausende auf der Mahü – Polizei veröffentlicht Fotos

Mitten auf der belebten Mariahilfer Straße erbeuteten zwei Trickdiebe eine fünfstellige Summe. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach dem älteren Pärchen.

Ein Pärchen soll Ende Juli auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau zugeschlagen haben. Nach einer Bankabhebung wurde einem Opfer eine fünfstellige Summe aus der Tasche entwendet. Wer größere Geldbeträge bei sich trägt, kennt das ungute Gefühl, das dabei mitschwingt. Genau dieses Szenario ereignete sich am 23. Juli mitten auf der belebten Einkaufsmeile, als zwei Täter zur Mittagszeit ihre Chance witterten. Nach dem Diebstahl des erheblichen Geldbetrags flüchteten die Verdächtigen vom Tatort.

Die Wiener Landespolizeidirektion hat nun auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien Aufnahmen der mutmaßlichen Täter veröffentlicht und ersucht die Bevölkerung um Mithilfe bei deren Identifizierung.

⇢ Chaos auf Mariahilfer Straße: Aggro-Mann belästigte Passanten



Täterbeschreibung veröffentlicht

Der männliche Verdächtige wird auf 60 bis 70 Jahre geschätzt und soll vermutlich asiatischer Herkunft sein. Bei der Tat trug er eine schwarze Hose, ein blaues Hemd, eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe sowie braune Schuhe. Seine mutmaßliche Komplizin, ebenfalls vermutlich asiatischer Abstammung, soll zwischen 55 und 65 Jahre alt und von kleiner Statur sein. Auffällig sind ihre blond gefärbten Haare. Zur Tatzeit war sie mit schwarzer Hose, weißem Pullover, dunklen Schuhen und einer großen dunklen Handtasche bekleidet. Zeitweise trug sie eine schwarze Kappe.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter den Telefonnummern 01-31310-43610, 01-31310-43612 oder 01-31310-43800 entgegen.