Eskalation in Floridsdorf: 35-Jähriger zückt Messer bei Nachbarstreit

Mit einem Messer in der Hand eskalierte ein 35-Jähriger einen schwelenden Nachbarschaftsstreit in Wien-Floridsdorf. Die Polizei griff rasch ein.

Die Polizei musste am Samstagnachmittag zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf ausrücken, nachdem ein seit mindestens einem Tag schwelender Nachbarschaftskonflikt gefährlich eskalierte. Ein 35-jähriger Mann näherte sich seinem 24-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in der Hand. Nach Angaben von Polizeisprecherin Julia Schick wurde der ältere Beteiligte zunächst festgenommen, später jedoch auf freien Fuß gesetzt und angezeigt.

Alkohol und Konsequenzen

Ein Alkoholtest ergab beim 35-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. Die Behörden verhängten gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.