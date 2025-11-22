Streit eskaliert: 13-Jährige sticht auf Freund ein

Ein Streit zwischen Teenagern in einer Wohnung nimmt eine gefährliche Wendung. Plötzlich wird aus Worten eine Messerattacke mit Folgen für beide Beteiligten.

In Bruck an der Mur (Steiermark) kam es am Freitag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Eine 13-Jährige und ihr 17-jähriger Freund hielten sich gegen Mittag allein in der Wohnung des Mädchens auf, während der Vater nicht zu Hause war. Der zunächst verbale Konflikt eskalierte gegen 12:15 Uhr.

Messerattacke im Streit

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet das Mädchen während des Streits in einen hocherregten Zustand, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. In dieser Verfassung griff sie zu einem Küchenmesser und attackierte damit ihren Freund. Der verletzte Jugendliche konnte die Wohnung verlassen und selbständig den Notruf absetzen.

⇢ Jugendbanden in Floridsdorf: Zwei Schwerverletzte nach blutiger Abrechnung



Polizeiliche Ermittlungen

Sanitäter des Roten Kreuzes transportierten ihn ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Leoben, wo er nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag entlassen wurde. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen die 13-Jährige unmittelbar am Tatort fest.

⇢ Handy-Streit im Wasserpark: Messerstich ins Herz – Opfer überlebt knapp



Bei ihrer späteren Befragung durch Ermittler des Landeskriminalamts zeigte sie sich geständig. Nach Angaben der Polizei steht die Tat vermutlich im Zusammenhang mit einer bereits länger bekannten psychischen Erkrankung des Mädchens.

Auch die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.