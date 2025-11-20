Jugendbanden in Floridsdorf: Zwei Schwerverletzte nach blutiger Abrechnung

Bewaffnete Jugendliche, zwei Schwerverletzte und sieben Festnahmen – am Wasserpark in Wien-Floridsdorf eskalierte eine geplante Aussprache zu blutiger Gewalt.

Zwei Personen erlitten bei einer Auseinandersetzung am Wasserpark in Wien-Floridsdorf schwere Stichverletzungen. Aufmerksame Passanten wählten den Notruf, nachdem sie gegen 17.30 Uhr bewaffnete Jugendliche bemerkt hatten. Ein 14-jähriger Syrer wurde mit lebensgefährlichen Stichen in Oberkörper und Gesäß ins Krankenhaus eingeliefert. Auch ein 21-jähriger Staatenloser musste mit einer Stichverletzung in der linken Körperflanke medizinisch versorgt werden, wie die Polizei mitteilte.

⇢ Terror-Razzia: Dutzende Islamisten-Wohnungen gestürmt – Jugendliche im Visier



Festnahmen nach Tat

Im Zuge der Ermittlungen nahmen die Beamten sieben junge Männer fest. Unter den Festgenommenen befinden sich zwei 19-Jährige, drei 21-Jährige sowie ein 26-Jähriger mit syrischer Staatsbürgerschaft. Zudem wurde ein 20-jähriger Staatenloser in Gewahrsam genommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eskalierte offenbar eine geplante Aussprache. Ob weitere Verdächtige an der Tat beteiligt waren und wie viele Personen insgesamt in den Vorfall verwickelt waren, ist noch unklar.

Die Einvernahme der Opfer steht noch aus.