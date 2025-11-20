Schluss mit falschen Altersangaben: Bundesrat zwingt Instagram & Co. in die Knie

Soziale Netzwerke im Visier: Die Debatte um Alterskontrollen bei Online-Plattformen nimmt Fahrt auf und stellt Betreiber vor neue Herausforderungen.

Soziale Medien wie Instagram, TikTok und X (ehemals Twitter) müssen in Zukunft das Alter ihrer Nutzer überprüfen. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Damit soll verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche auf Inhalte stoßen, die nicht für ihr Alter geeignet sind. Die Plattformen müssen sicherstellen, dass die Altersangaben ihrer Nutzer korrekt sind.

Die Regelung ist Teil des neuen Jugendschutzgesetzes, das der Bundesrat am Freitag gebilligt hat. Neben der Altersüberprüfung müssen die Plattformen auch Voreinstellungen anbieten, die Minderjährige vor Risiken wie Mobbing, Hassrede oder Selbstgefährdung schützen. Zudem sollen Kinder und Jugendliche vor übermäßiger Nutzung und Tracking bewahrt werden.

Strenge Vorgaben

Die Plattformen müssen künftig auch Melde- und Abhilfeverfahren einrichten, die für Kinder leicht zu bedienen sind. Außerdem sollen sie Minderjährige vor kommerzieller Ansprache und Werbung schützen. Bei Verstößen drohen den Betreibern Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro.

Die neuen Regeln gelten für Plattformen mit mindestens einer Million Nutzern in Deutschland. Kleinere Anbieter sind von den strengen Vorgaben ausgenommen. Die Bundesregierung will mit dem Gesetz den Jugendschutz an die digitale Lebenswelt anpassen und einheitliche Standards schaffen.

Kritik der Anbieter

Die Betreiber der sozialen Netzwerke hatten im Vorfeld Bedenken geäußert. Sie befürchten einen hohen technischen Aufwand und Einschränkungen für ihre Nutzer. Datenschützer warnen zudem vor einer möglichen Ausweispflicht im Internet. Die Bundesregierung betont jedoch, dass verschiedene Methoden zur Altersverifikation möglich seien.

Das Gesetz tritt in wesentlichen Teilen sechs Monate nach der Verkündung in Kraft. Die Plattformen haben somit noch Zeit, ihre Systeme anzupassen.

Experten sehen in dem Gesetz einen wichtigen Schritt, um Kinder und Jugendliche im digitalen Raum besser zu schützen.