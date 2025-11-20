Konzert-Absage trifft Österreich: Wecker lässt Fans nach Skandal im Regen stehen

Die Konzerte von Konstantin Wecker, die am 2. und 6. Dezember in Graz beziehungsweise Wien geplant waren, wurden abgesagt. Laut einer Aussendung am Donnerstag können die Auftritte nicht stattfinden, da der Künstler erkrankt ist.

Der Veranstalter und Wecker bemühen sich nach eigenen Angaben intensiv darum, einen passenden Ersatztermin zu finden. Wecker hatte bereits zuvor Konzerttermine seiner Tournee aufgrund einer neurologischen Erkrankung abgesagt.

Nur kürzlich wurde öffentlich, dass Wecker vor rund 15 Jahren eine Beziehung mit einer damals minderjährigen Jugendlichen gehabt haben soll. Die Betroffene erklärte gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“, sie habe den Musiker 2011 nach einem seiner Konzerte kennengelernt; mit 16 Jahren sei eine sexuelle Beziehung begonnen. Über seinen Anwalt teilte Wecker mit: „Ich möchte die betroffene Frau um Entschuldigung bitten.“

Karten für die abgesagten Konzerte in Graz und Wien können ausschließlich dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Karten bis zur Festlegung eines Ersatztermins im Jahr 2026 aufzubewahren — sie behalten dann für den neuen Termin ihre Gültigkeit.