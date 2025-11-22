Chaos auf Mariahilfer Straße: Aggro-Mann belästigte Passanten

Ein 37-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag in Wien festgenommen, nachdem er auf der Mariahilfer Straße für Unruhe gesorgt hatte. Der Ungar soll mehrere Passanten durch sein aggressives Auftreten und wilde Gesten eingeschüchtert haben. Eine verängstigte Frau suchte schließlich Zuflucht in einem der Geschäfte entlang der bekannten Einkaufsmeile, woraufhin der Ladenbesitzer die Exekutive alarmierte.

Widerstand gegen Polizei

Als die Beamten vor Ort eintrafen und versuchten, den Mann anzuhalten, reagierte dieser mit Aggression. „Zwei Polizisten wurden im Zuge der Festnahme verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen. Der 37-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung”, erklärte Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag. Laut Angaben der Sprecherin machte der Mann auf die Einsatzkräfte “einen beeinträchtigten Eindruck”.

Die Festnahme erfolgte letztendlich wegen des Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt.

⇢ Messer gezückt: WEGA stürmt Wohnung nach brutalem Überfall

