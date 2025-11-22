Drama auf Baustelle: 60-Jähriger kollabiert und stürzt vom Gerüst

Ein 60-jähriger Bauarbeiter erlitt am Freitagmorgen in Wien-Donaustadt einen medizinischen Notfall, der zu einem schweren Sturz von einem Baugerüst führte. Der Mann kollabierte ersten Erkenntnissen zufolge plötzlich und fiel daraufhin mehrere Meter in die Tiefe. Arbeitskollegen handelten unverzüglich, leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst.

Notfallversorgung

Das Notfallteam der Berufsrettung Wien übernahm die medizinische Versorgung an der Unfallstelle. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Verunglückte in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Behörden haben Untersuchungen zu den genauen Umständen des Vorfalls eingeleitet.

⇢ Tunnel-Chaos: Sprengung schleudert 30-Zentimeter-Brocken auf Autos

