Die Republika Srpska wählt einen neuen Präsidenten – inmitten der schwersten politischen Krise seit Kriegsende. Der Machtkampf nach Dodiks Amtsenthebung spaltet die Region.

Am Sonntag finden in der Republika Srpska (RS), einer der beiden Entitäten Bosnien und Herzegowinas, Präsidentschaftswahlen statt. Die Zentrale Wahlkommission hat diese Abstimmung angesetzt, nachdem der frühere Präsident Milorad Dodik seines Amtes enthoben wurde. Das Gericht von Bosnien und Herzegowina hatte Dodik für schuldig befunden, sich den Entscheidungen des Hohen Repräsentanten widersetzt zu haben, und verhängte neben einer in eine Geldstrafe umgewandelten einjährigen Haftstrafe auch ein sechsjähriges Verbot politischer Betätigung. Diese Entwicklung führte zu einer monatelangen politischen Krise, die als schwerste seit dem Kriegsende 1995 gilt.

Die Wahl erfolgt nahezu drei Jahrzehnte nach der Unterzeichnung des Dayton-Abkommens vom November 1995, das den blutigen Konflikt zwischen Bosniaken, Serben und Kroaten beendete – einen Krieg, der 1992 während des Zerfalls Jugoslawiens begann und als verheerendster europäischer Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg eingestuft wird. Das Abkommen, das teilweise als Verfassung des Landes fungiert, teilte Bosnien in zwei administrative Einheiten: die mehrheitlich serbische RS und die bosniakisch-kroatische Föderation Bosnien und Herzegowina, beide unter teilweiser Aufsicht einer gesamtstaatlichen Regierung.

Dodiks Einfluss

Auf einer Wahlkampfveranstaltung für Sinisa Karan, den Kandidaten seiner Regierungspartei SNSD, betonte Dodik, dass “der Wille des Volkes das Wichtigste ist”. Gleichzeitig warf er der Regierung in Sarajevo vor, die mehrheitlich serbische Entität “zerstören” zu wollen. “Wir verteidigen die Freiheit der Republika Srpska, wir schützen ihre Würde; wir sind diejenigen, die die Republika Srpska aufbauen”, erklärte Dodik.

Branko Blanusa von der Serbischen Demokratischen Partei (SDS) hat als Oppositionskandidat seinen Wahlkampf auf das Thema Korruption ausgerichtet. “Ich kann jedem Bürger der Republika Srpska in die Augen sehen, unabhängig von seinem Glauben oder seiner Nationalität”, sagte Blanusa. Neben ihm stehen vier weitere Kandidaten zur Wahl: Igor Gasevic, Slavko Dragicevic, Dragan Djokanovic und Nikola Lazarevic.

Oppositionelle Stimmen

Während Gasevic und Dragicevic Medienanfragen nicht beantwortet haben, konzentrierte sich Djokanovic auf Veteranenbelange. Lazarevic hingegen thematisierte den Schutz natürlicher Ressourcen mit den Worten: “Was hier im Gange ist, ist ein ausgedehntes kriminelles Unternehmen – das Endstadium – die Folgen der aufgezwungenen Erziehung und einer degradierten Gesellschaft.”

Während die Opposition behauptet, Blanusa führe in den Umfragen, bestreitet die SNSD diese Daten. Die Wahlbeobachtungsgruppe “Pod Lupom” meldete Unregelmäßigkeiten, die von der Zentralen Wahlkommission Bosniens jedoch nicht als Verstöße eingestuft wurden.

Bosnien und Herzegowina erhielt im Dezember 2022 den EU-Kandidatenstatus und zählt zu den sechs Beitrittskandidaten des westlichen Balkans, muss jedoch noch Verhandlungen mit Brüssel über seinen Weg zur Vollmitgliedschaft aufnehmen.