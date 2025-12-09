Medien-Krieg: Milliardäre und Trump-Freunde wollen Netflix-Deal sprengen

Der feindliche Übernahmeversuch von Paramount Skydance für Warner Bros. Discovery am Montag mobilisierte ein beeindruckendes Finanzierungskonsortium aus Banken, Milliardären und Staatsfonds. Das erklärte Ziel: Den erst kürzlich vereinbarten Netflix-Deal zu vereiteln.

Laut offiziellen Unterlagen stellen Bank of America, Citigroup und Apollo Global Management die Kreditgarantien bereit. Das benötigte Eigenkapital von 40,7 Milliarden Dollar wird von RedBird Capital Partners und Oracle-Gründer Larry Ellison abgesichert – mit Unterstützung des saudischen Staatsfonds PIF, der Qatar Investment Authority, Abu Dhabis L’imad Holding und Jared Kushners Affinity Partners.

Die Beteiligten fallen nicht nur durch ihre finanzielle Schlagkraft auf, sondern auch durch ihre Nähe zu Donald Trump. Der scheidende US-Präsident hatte bereits vor der offiziellen Bekanntgabe des Paramount-Angebots kartellrechtliche Bedenken gegen die geplante 72-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. durch Netflix geäußert. Am Sonntag kündigte Trump vor Journalisten seine persönliche Einbindung in den Entscheidungsprozess an – ein Verfahren, an dem nun sein Schwiegersohn und Staatsfonds aus Ländern beteiligt sind, die Trump für Investitionen in den USA umworben hat. Tags darauf relativierte er seine Aussage und betonte, weder Paramount noch Netflix seien “große Freunde” von ihm.

Paramount-CEO David Ellison betonte in seinem Schreiben an den Warner-Vorstand, dass die Finanzierungspartner auf Governance-Rechte verzichten würden, um die Abschlusssicherheit zu erhöhen. “Wir bieten Ihnen gesicherte Mittel einer der vermögendsten Familien weltweit als inländischen Vertragspartner und eliminieren gleichzeitig jegliche Querabhängigkeiten. Dies sollte dem WBD-Vorstand vollständige Gewissheit über unsere Fähigkeit geben, den Deal zügig abzuschließen”, erklärte er.

Monatelange Verhandlungen

Das aktuelle Finanzierungspaket ist das Ergebnis monatelanger Verhandlungen und mehrfach überarbeiteter Vorschläge. Insgesamt unterbreitete Paramount sechs Angebote binnen zwölf Wochen. In einem Fall suchte Ellison Warner-CEO David Zaslav sogar in dessen Haus in Beverly Hills auf, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Die jetzt vorgelegte Version vom 4. Dezember umfasst einen Überbrückungskredit in Höhe von 54 Milliarden Dollar, der zu gleichen Teilen zwischen Bank of America, Citigroup und Apollo aufgeteilt wird. Die Eigenkapitalkomponente wird vollständig von der Familie Ellison und der New Yorker Investmentfirma RedBird garantiert – laut Einreichung eine “radikale Vereinfachung” eines früheren Plans, nachdem der Warner-Vorstand Bedenken geäußert hatte.

Larry Ellison, der 81-jährige Oracle-Gründer und Vater von David, zählt Trump zu seinen Freunden und war im September kurzzeitig der reichste Mensch der Welt, nachdem sein Vermögen an einem einzigen Tag um beispiellose 89 Milliarden Dollar angestiegen war. Obwohl die Oracle-Aktien seither gefallen sind, wird sein Vermögen laut Bloomberg Billionaires Index noch immer auf 277 Milliarden Dollar geschätzt. Sein Trust “verfügt über finanzielle Ressourcen, die weit über das zur Erfüllung seiner Verpflichtungen Notwendige hinausgehen”, heißt es in den Paramount-Unterlagen, die 1,16 Milliarden Oracle-Aktien im Wert von etwa 252 Milliarden Dollar anführen. Bis September hatte er bereits rund ein Viertel davon als Sicherheit für persönliche Verbindlichkeiten verpfändet.

Paramount hatte seine Strategie gegenüber Warner Bros. mehrfach angepasst: Der chinesische Technologiekonzern Tencent Holdings, der in einem früheren Vorschlag mit einer Milliarde Dollar aufgeführt war, gehört nicht mehr zur Finanzierungsgruppe, nachdem der Warner-Vorstand Bedenken wegen der Beteiligung einer weiteren nicht-amerikanischen Eigenkapitalquelle geäußert hatte. Der Vorschlag vom 1. Dezember sah noch eine Zusage von 11,8 Milliarden Dollar von der Familie Ellison vor, kombiniert mit 24 Milliarden Dollar von drei Staatsfonds aus der Golfregion sowie Zusagen von RedBird und Affinity Partners. Ob sich diese Aufteilung inzwischen geändert hat, geht aus den Montags-Einreichungen nicht eindeutig hervor.

Staatsfonds-Beteiligung

Das Paramount-Angebot markiert bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen dem saudischen Staatsfonds PIF und Kushner bei einem aufsehenerregenden Deal in diesem Jahr. Affinity Partners war Teil des Konsortiums, das im September der Übernahme von Electronic Arts in einer 55-Milliarden-Dollar-Transaktion zustimmte. Kushner hatte die erste Verbindung zwischen dem Spielehersteller und dem PIF hergestellt und fungierte monatelang als zentrale Figur in den Gesprächen, wie Bloomberg damals berichtete.

Neben der Qatar Investment Authority ist mit L’imad ein relativer Neuling im Übernahmepoker vertreten. Das vollständig im Besitz der Regierung von Abu Dhabi befindliche Unternehmen hat bisher nur einen großen Deal öffentlich gemacht: Ende Oktober stimmte es dem Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an Modon Holding zu, einem Immobilienentwickler aus den Emiraten mit einem Marktwert von 15 Milliarden Dollar. Der PIF, Affinity Partners, L’imad und QIA haben zugesagt, auf jegliche Governance-Rechte oder Vorstandssitze zu verzichten, was laut Paramount eine potenzielle Prüfung durch das US-Komitee für ausländische Investitionen umgehen würde.

Das Paramount-Angebot von 30 Dollar pro Aktie in bar steht im Wettbewerb mit dem Netflix-Angebot von 27,75 Dollar in bar und Aktien. Der Netflix-Deal wird von 59 Milliarden Dollar ungesicherter Finanzierung durch Wells Fargo, BNP Paribas und HSBC gestützt. Während Paramount die Gesamtheit von Warner Bros. übernehmen möchte, interessiert sich Netflix nur für die Hollywood-Studios und das Streaming-Geschäft. Warner Bros. hatte im Jänner angekündigt, sich bis Mitte 2026 in zwei separate börsennotierte Unternehmen aufzuspalten.

Das Schuldenpaket von Paramount – abgesichert durch eigene Vermögenswerte – wurde mit Blick auf ein Investment-Grade-Rating für das fusionierte Unternehmen konzipiert, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, die anonym bleiben wollten. Paramount wird derzeit von S&P Global Ratings mit BB+ bewertet, eine Stufe unter Investment-Grade, und von Fitch Ratings mit BBB-, was an der Grenze zu Junk liegt.

Paramounts Interims-Finanzvorstand Andrew Warren erklärte am Montag, das Unternehmen erwarte eine Investment-Grade-Einstufung der Schulden durch die Ratingagenturen, basierend auf Plänen zum Schuldenabbau innerhalb von etwa zwei Jahren nach Abschluss der Übernahme.

Chief Operating Officer Andy Gordon ergänzte, dass etwa 17 Milliarden Dollar der Kreditzusage von 54 Milliarden Dollar reserviert seien, um einen bestehenden Überbrückungskredit von Warner Bros. abzulösen und zu verlängern.