Drama im Zillertal: Auto stürzt 55 Meter in die Tiefe

Im steilen Gelände des Zillertals endete eine Autofahrt tödlich. Ein Zeuge entdeckte das Wrack erst Stunden später – 55 Meter tief im Hang.

Ein 35-jähriger Österreicher verlor bei einem tragischen Verkehrsunfall in Stummerberg im Tiroler Zillertal sein Leben. Ein unbeteiligter Zeuge entdeckte am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr das verunglückte Fahrzeug, das rund 55 Meter tief in einen Hang gestürzt war. Eine Polizeisprecherin bestätigte den Vorfall gegenüber der APA.

Die genauen Umstände des Unfalls bleiben vorerst im Dunkeln. Weder der Zeitpunkt des Geschehens noch der exakte Hergang konnten bislang rekonstruiert werden und sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Behörden davon aus, dass sich der Verunglückte allein im Fahrzeug befand.

Schwierige Bergung

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund des schwer zugänglichen Geländes besonders herausfordernd, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

