Tödliche Kettenreaktion: 75-Jährige zwischen parkenden Autos zerquetscht

Eine fatale Kettenreaktion erschüttert Linz: Was als normale Autofahrt begann, endete in einer Tragödie mit einem Todesopfer und einem schwerverletzten Kind.

Am Nikolaustag ereignete sich in Linz ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Gegen 14 Uhr verlor eine 70-jährige Autofahrerin in der Mozartstraße aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Seniorin, die mit ihrer siebenjährigen Enkelin unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am linken Straßenrand geparkten Wagen.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Auto der 70-Jährigen zur Seite und prallte gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Dieses wurde daraufhin gegen einen dahinter stehenden Pkw geschleudert. Genau in diesem verhängnisvollen Moment passierte eine 75-jährige Fußgängerin die schmale Lücke zwischen den beiden geparkten Autos.

⇢ Baby verletzt: Streifenwagen kollidieren auf dem Weg zu Unfall am Gürtel (FOTOS)



Tragische Folgen

Die Seniorin wurde bei dem Unfall zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz sofortiger Einlieferung ins Unfallkrankenhaus Linz konnten die Ärzte ihr Leben nicht retten. Nach stundenlangen Bemühungen des medizinischen Personals verstarb die 75-Jährige um 19.05 Uhr an ihren inneren Verletzungen.

⇢ Drama auf Landstraße: Panne wird für 45-Jährigen zur tödlichen Falle



Die Unfallverursacherin selbst kam mit einem Schock davon. Ihre Enkelin hingegen wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Das siebenjährige Mädchen musste in die Kinderklinik des Kepler Universitätsklinikums Linz gebracht werden, wo es derzeit stationär behandelt wird.

⇢ Wie ein Engel auf Erden”: Amelies Tod bringt Alko-Fahrer hinter Gitter

