Nach 40 Jahren Rampenlicht: Gottschalk feiert tränenreichen Bühnenabschied

Der bekannte deutsche TV-Moderator Thomas Gottschalk hat seinen Abschied von der Fernsehbühne unter großem Beifall des Publikums vollzogen und kündigte seinen Rückzug aus dem öffentlichen Leben an. Der 75-Jährige, der mit einer Krebserkrankung kämpft, sprach darüber in der Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert” an der Seite seines langjährigen Kollegen Günther Jauch.

Auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen erklärte Gottschalk, dass er sich nun vollständig aus dem Rampenlicht zurückziehen wolle und diesen Schritt im Alter von 75 Jahren für angemessen halte. Er betonte dabei, dass die Öffentlichkeit künftig keinen Anteil mehr an seinem Leben haben werde und er auf Auftritte auf dem roten Teppich verzichten werde.

Der Entertainer versicherte, dass es ihm gesundheitlich gut gehe und er sich auf seinen Ruhestand freue. Er berichtete von seinen regelmäßigen medizinischen Kontrollen wegen seiner Krebserkrankung und äußerte die Hoffnung, dass sich keine neuen Komplikationen entwickeln. Trotz der ernsten Diagnose bewahrt Gottschalk seinen Optimismus und bat seine Anhänger in einer Instagram-Videobotschaft, sich keine Sorgen um ihn zu machen: „Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe.”

Letzte TV-Show

Bereits im Frühjahr hatte der Moderator seinen Abschied von der Samstagabendunterhaltung mit der RTL-Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert” angekündigt. Bei seiner letzten Sendung standen ihm seine Kollegen Jauch und Barbara Schöneberger zur Seite, während Gäste wie Jörg Pilawa, Giovanni Zarrella und Mike Krüger die Veranstaltung bereicherten. Das Format bestand aus den gewohnten Spielelementen, ergänzt durch persönliche Gespräche über Gottschalks Karriere.

Der Moderator erläuterte auch, warum er seine Krebserkrankung erst spät öffentlich gemacht hatte: „Ich rede da nicht gerne drüber, weil ich immer der Meinung war, dass das Thema privat und dienstlich auseinandergehalten werden sollte.” Er beschrieb seine Krebsart als besonders selten und gefährlich.

Emotionaler Abschied

Am Samstagabend nahm Gottschalk um 22.15 Uhr kurz, aber emotional Abschied von seinen Mitstreitern. Zu den Klängen des Status-Quo-Hits „Rockin’ All Over the World” aus den 70er Jahren schritt er durch die Zuschauerreihen zum Ausgang, wo seine Frau Karina ihn mit einem Kuss empfing. In seiner Videobotschaft vor der Sendung hatte er gesagt: „Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei, ich bin auf jeden Fall dabei.”

Zum Abschluss wünschte er seinen Fans ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.