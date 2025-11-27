Absturz einer TV-Legende und jetzt auch noch das

Trotz seiner jahrzehntelangen Dominanz im deutschsprachigen Samstagabend erhält Thomas Gottschalk eine überraschend bescheidene gesetzliche Pension. Der 75-jährige Moderator gab preis, dass seine monatlichen Bezüge lediglich einen “knappen Tausender” betragen. Diese Summe resultiert aus seiner früheren Festanstellung als Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Showmaster über diesen Umstand gescherzt und zeigt sich auch jetzt völlig unbesorgt angesichts der geringen Höhe.

Finanzielle Engpässe muss Gottschalk dennoch nicht befürchten. Seine erfolgreiche Laufbahn als Moderator, zahlreiche Fernsehauftritte und einträgliche Werbeverträge – besonders die langjährige Partnerschaft mit Haribo – haben für ein komfortables Vermögen gesorgt. Statt sich um seinen Lebensunterhalt zu sorgen, schmiedet er bereits Pläne für die Zukunft.

⇢ Bis 14. November: Pensionen kosten so viel wie die komplette Lohnsteuer

Reisepläne geplant

Nach seinem Abschied von der TV-Bühne, sowie vielen Ausrutschern und Kontroversen will er gemeinsam mit Ehefrau Karina Mross ein Jahr Auszeit nehmen. “Wir wollen viel reisen”, verriet er im Interview.

Mit dem Thema Vergänglichkeit geht der Entertainer pragmatisch um. Ein Testament habe er bislang nicht verfasst. “Man spürt früh genug, wenn es so weit ist. Und bis dahin lebe ich gern”, erklärte er.

Seinen letzten Auftritt in der Show “Denn Sie wissen nicht, was passiert” wird Gottschalk am 6. Dezember absolvieren.