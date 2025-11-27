Wenn eine Kroatin einen Serben heiraten möchte: “Svadba”-Trailer sorgt für Vorfreude auf Kult-Komödie (VIDEO)

Balkan-Humor trifft auf Starbesetzung: Der Film “Svadba” verspricht nicht nur Lachtränen, sondern könnte laut seinem Hauptdarsteller zum größten regionalen Kinohit der letzten 20 Jahre werden.

Eine Balkan-Komödie mit Hitpotenzial: „Svadba” verspricht Lachsalven und Familienchaos

Der neue Film „Svadba” (Hochzeit) von Regisseur Igor Seregi kündigt sich als echtes Komödien-Highlight an. Der kürzlich veröffentlichte Trailer und das Filmplakat lassen bereits erahnen, dass hier ein Publikumsliebling in den Startlöchern steht, der das Zeug zum erfolgreichsten regionalen Kinoerfolg der vergangenen zwei Jahrzehnte haben könnte. Schon die ersten Bilder des Trailers, untermalt vom aktuellen Hit „Ganga i Rera” von Vojko V und Peki, setzen den Ton: Hier trifft Tradition auf Moderne, in einem rasanten, frechen Rhythmus, der perfekt zur heutigen Zeit passt, in der kulturelle Gegensätze lustvoll aufeinanderprallen.

Star-Besetzung garantiert

Die Besetzungsliste liest sich wie ein Who’s who der Balkan-Filmszene. Mit Komödientalenten wie Rene Bitorajac und Dragan Bjelogrlic in den Hauptrollen scheint der Erfolg vorprogrammiert. Doch auch die weiteren Darsteller können sich sehen lassen: Linda Begonja, Vesna Trivalic, Andjelka Stevic Zugic, Roko Sikavica, Nika Grbelja und Marko Grabez werden gemeinsam mit den Schauspiellegenden Seka Sablic, Snjezana Sinovcic-Siskov, Srdjan Zika Todorovic und Dejan Acimovic ein generationenübergreifendes Publikum begeistern.

Selbstbewusste Prognosen

Hauptdarsteller Rene Bitorajac zeigt sich bereits jetzt von einem durchschlagenden Erfolg überzeugt: „Normalerweise muss etwas erst erfolgreich sein, bevor man es als Hit bezeichnet – aber diesmal kündige ich den Hit schon im Vorfeld an.” „Wenn ich falsch liege, rasiere ich meinen Schnurrbart ab. Wir haben beim Drehen Tränen gelacht, jetzt seid ihr an der Reihe!” Auch Regisseur und Drehbuchautor Igor Seregi blickt mit Stolz auf die Produktion zurück: „Ich hatte wirklich die beste Besetzung, die ich mir wünschen konnte. Eine solche Energie am Set habe ich seit den Dreharbeiten zu ZG80 nicht mehr erlebt – und ich bin sicher, dass das Publikum das spüren wird. Manche werden sich in den Figuren wiedererkennen, und es wird spannend zu sehen, wer an wen erinnert und ob wir tatsächlich alles nur erfunden haben.

Solche Geschichten gibt es überall auf der Welt, aber nirgendwo sind sie so interessant und lautstark wie bei uns.”

Die Kinopremiere von „Svadba” ist für Jänner 2026 geplant und kommt im Februar nach Österreich!