Gottschalks geheimes Martyrium: TV-Legende kämpft mit seltener Krebsart

Seit Juli 2025 führt Thomas Gottschalk einen stillen Kampf gegen eine schwerwiegende Erkrankung. Der bekannte deutsche Entertainer leidet an einem seltenen Krebsleiden und musste sich bereits zwei komplexen chirurgischen Eingriffen unterziehen. In einem offenen Gespräch mit der Bild-Zeitung haben er und seine Ehefrau Karina nun erstmals über die belastende Diagnose und deren Folgen gesprochen.

Der beliebte Entertainer kämpft im Verborgenen – während er öffentlich lächelte, durchlebte Thomas Gottschalk schwere Operationen und starke Schmerzen.

“Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation. Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom (seltener Gefäßtumor). Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen“, schildert Karina Gottschalk die dramatische Situation. Ein zweiter Eingriff wurde notwendig, nachdem sich herausstellte, dass mehr Gewebe betroffen war als zunächst angenommen.

Berufliche Folgen

Bemerkenswert ist, dass der TV-Star nach seinem Klinikaufenthalt direkt wieder berufliche Verpflichtungen wahrnahm, ohne eine Pause einzulegen oder seine Erkrankung öffentlich zu machen. “Das war rückblickend wohl mein größter Fehler“, gesteht Gottschalk heute. Bis zur Gegenwart ist er auf starke Schmerzmittel und Opiate angewiesen. Seine Frau ergänzt: “Zu Hause ist er wie immer. Witzig, frech, gut gelaunt. Erst bei der Bambi-Verleihung realisierten wir, welche Nebenwirkung diese Medikamente haben.”

Schwere Entscheidung

Der Moderator hat inzwischen Konsequenzen gezogen: “Bei der Romy habe ich gemerkt, es hat keinen Sinn. Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.” Seine Ehefrau beschreibt die emotionale Belastung der vergangenen Monate: “Am liebsten hätte ich jeden angeschrien: Nein, es geht uns nicht gut. Vor allem Thomas geht es nicht gut. Er ist schwer krank!”

Trotz der ernsten Lage bewahrt das Paar eine optimistische Grundhaltung. Karina Gottschalk betont: “Thomas ist von Tag eins an positiv und sagt: Das schaffen wir schon. Dadurch hat er mich inzwischen auch auf eine positive Ebene gebracht.”