Pole, Sieg, Absturz: Wie McLaren den WM-Traum im Sand versenkte

Vom Höhenflug zum Absturz: Oscar Piastris Aufholjagt zum WM-Traum zerplatzt nach Pole Position und Sprint-Sieg in der Wüste von Katar durch fatale Strategiefehler seines Teams.

Oscar Piastri sah seine großen WM-Träume in der Wüste von Katar buchstäblich im Sand versinken. Nach dem beeindruckenden Sprint-Sieg und der Pole Position keimte beim Australier kurzzeitig Hoffnung auf eine spektakuläre Aufholjagd in der Weltmeisterschaft auf. Als der 24-Jährige nach dem Start sogar Weltmeister Max Verstappen im Rückspiegel entdeckte, schien das Unmögliche plötzlich greifbar.

Doch was folgte, entwickelte sich zum kompletten Desaster für McLaren. Die Rennstrategie geriet nach dem Hülkenberg-Unfall völlig aus den Fugen, und die Teamverantwortlichen verspielten durch falsche Reifenentscheidungen jede Chance auf ein Spitzenergebnis. Für Piastri nahm das Drama seinen Lauf, während Verstappen unaufhaltsam dem Sieg entgegenfuhr und den McLaren-Piloten in der WM-Wertung auf den dritten Rang verdrängte.

Piastris Verzweiflung

“Ich bin sprachlos”, stammelte ein sichtlich geschockter Piastri nach dem Rennen. Die Körpersprache des Australiers verriet mehr als tausend Worte – von Titeloptimismus keine Spur mehr.

Die Chancen im Kampf um die Weltmeisterschaft sind auf ein Minimum geschrumpft.

Ferrari-Probleme

Unterdessen brodelt es bei Ferrari gewaltig. Lewis Hamilton bezeichnete die aktuelle Saison bereits als seine schlimmste in der Königsklasse des Motorsports. Nach einem weiteren enttäuschenden Ergebnis im Katar-Sprint verlor der siebenfache Weltmeister endgültig die Geduld.

Während Teamchef Laurent Mekies ankündigte, das Fahrer-Duo für die kommende Saison nach dem Rennwochenende in Katar bekanntzugeben, scheint ihm nun ein Insider zuvorgekommen zu sein.