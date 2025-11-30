TOP 10: Europas herzlichste Metropolen enthüllt mit überraschendem Sieger

⇢ Weltreisender kürt überraschenden Geheimtipp zur “besten Stadt der Welt”



Auf Reisen durch Europa zeigt sich schnell: Jede Stadt hat ihren eigenen Charakter, ihre besonderen Wahrzeichen und nicht zuletzt ihre unverwechselbaren Einwohner. Millionen Menschen in ganz Europa sind stolz auf ihre Heimatstädte und begrüßen Besucher mit offenen Armen. Und seien wir ehrlich – ein freundlicher Empfang und echte Gastfreundschaft prägen unsere Reiseerinnerungen oft nachhaltiger als jedes Monument. Genau deshalb hat Condé Nast Traveller seine Leserschaft befragt, welche europäischen Städte durch besondere Herzlichkeit glänzen.

Bemerkenswert: Alle Top-Platzierten erreichen Bewertungen von 90 oder mehr Punkten – knapp unter der Maximalpunktzahl von 100. Dies unterstreicht die durchweg positive Wahrnehmung dieser Reiseziele. Auffällig ist zudem die starke Präsenz nordeuropäischer Metropolen, die eindrucksvoll beweisen, dass kühle Temperaturen keineswegs kühle Begegnungen bedeuten müssen. Doch urteilen Sie selbst – hier sind Europas zehn gastfreundlichste Städte.

Spitzenreiter Wien

Die Spitzenposition für 2025 sichert sich Wien mit 96,25 Punkten. Die österreichische Hauptstadt erlebt ein Erfolgsjahr: Rang drei unter Europas besten Städten, Platz zwei bei den weltweiten Freundlichkeitswertungen und nun die europäische Krone für Gastfreundschaft. Wien verkörpert klassische Musikkultur, imperiale Pracht und glanzvolle Ballsäle, aber auch authentische lokale Traditionen.

Diese erleben Besucher besonders intensiv in den traditionellen Kaffeehäusern, wo kräftige Melange und lebhafte Konversationen zum Alltag gehören. Über die Hälfte des Stadtgebiets besteht aus üppigen Grünflächen – ideal für ein entspanntes Picknick mit Freunden oder eine kurze Auszeit vom Großstadttrubel.

Florenz verpasst den ersten Platz nur hauchdünn und belegt den zweiten Rang. Die einstige Wiege der Renaissance besticht heute vor allem durch zeitlose Eleganz. Obwohl sich die Florentiner selbst eher zurückhaltend geben, spürt man überall ihren Stolz auf das künstlerische Erbe ihrer Stadt.

Zwischen beeindruckenden Meisterwerken, historischen Palazzi und kleinen Feinkostläden, wo Besucher toskanische Spezialitäten probieren können, entfaltet Florenz seinen besonderen Zauber. Am Ende bleibt vor allem der authentische italienische Charme der Stadt und ihrer Bewohner in Erinnerung.

Mit 95 Punkten folgt San Sebastián auf dem dritten Platz. Die baskische Küstenstadt, eingebettet zwischen Bergen und Meer, gilt als kulinarisches Paradies Spaniens: würzige Pintxos, himmlischer baskischer Käsekuchen und zahlreiche Michelin-Sterne erwarten Feinschmecker.

Doch San Sebastián bietet mehr als Gaumenfreuden: Das wahre Herz der Stadt sind ihre Einwohner, die Reisende mit unverstellter Herzlichkeit empfangen. Sicherheit, Familienfreundlichkeit und entspannte Atmosphäre prägen das Stadtbild. Ob beim Bummel durch die Altstadt oder beim Sonnenuntergang am Strand La Concha – hier fühlt sich jeder sofort willkommen.

Nordische Gastlichkeit

Mit 94,29 Punkten belegt Reykjavik den vierten Platz. Die isländische Hauptstadt gilt als “kleine Stadt mit großem Herzen” – und wer einmal dort war, versteht warum. Reykjavik strotzt vor Energie, Kreativität und Wärme. Die Einheimischen teilen begeistert ihre Liebe zu ihrer Heimat: bei Kunstfestivals, in kleinen Galerien oder in innovativen Restaurants, die längst internationale Anerkennung genießen.

Umgeben von atemberaubender Natur steht in Reykjavik alles im Zeichen der Nachhaltigkeit und des Lebens im Freien. Besonders charakteristisch: die geothermischen Bäder auf natürlich heißen Quellen – perfekt zum Entspannen und Abschalten. Dass Island 2025 auch unter den freundlichsten Ländern Europas den vierten Platz belegt, überrascht kaum: Die Isländer beeindrucken mit ihrer Herzlichkeit und Gelassenheit.

Den fünften Platz mit 93,04 Punkten erobert Lissabon. Portugal scheint die Herzen der Reisenden endgültig für sich gewonnen zu haben. Nirgendwo lässt sich portugiesische Gastfreundschaft besser erleben als in der sonnenverwöhnten Hauptstadt.

Lissabon verzaubert mit unzähligen Facetten: verwinkelten Altstadtgassen, melancholischen Fado-Klängen und dem Duft frisch gebackener Pastéis de Nata. Besucher sollten auch die lebendige Café-Kultur nicht verpassen, wenn sich morgens Nachbarn und Freunde zum Espresso treffen. Ein besonderes Erlebnis bietet das Santo-António-Fest, wenn die Straßen zu einer einzigen großen Freiluftparty werden.

Den sechsten Platz teilen sich Kopenhagen und Oslo. Dass die dänische Hauptstadt hier rangiert, verwundert kaum – schließlich zählt Dänemark regelmäßig zu den glücklichsten Ländern weltweit. In Kopenhagen basiert das Zusammenleben auf Vertrauen: Unbeaufsichtigte Geschäfte oder Gepäckstücke sind keine Seltenheit – in anderen Metropolen undenkbar.

Besonders reizvoll präsentiert sich die Stadt im Sommer, wenn sich an den Uferpromenaden von Nyhavn, in den Stadtbädern und grünen Parks Einheimische und Touristen gleichermaßen versammeln. Wer tief in die dänische Lebensart eintauchen und Hygge erleben möchte, findet dazu bei gutem Essen in einem Restaurant oder bei einem Kaffee in der Sonne Gelegenheit, inmitten von Königspalästen und bunten Hausfassaden.

Mit 92,3 Punkten teilt sich Norwegens Hauptstadt Oslo den sechsten Rang. Zwischen futuristischer Architektur wie dem preisgekrönten Opernhaus oder der Deichman-Bibliothek und ruhigen, grünen Vierteln herrscht ein entschleunigter Lebensrhythmus. Oslo wirkt nicht nur sicher und sauber, sondern auch außergewöhnlich entspannt.

Die Norweger legen großen Wert auf ausgewogene Work-Life-Balance. Besucher spüren diese Offenheit überall: bei gemeinschaftlichen Food-Konzepten, kleinen Straßenfesten oder zahlreichen Musikveranstaltungen, die zeigen, dass man in Oslo das Leben zwischen Wald und Fjord in vollen Zügen genießt.

Porto erreicht mit 92 Punkten den achten Platz. Als eine der wenigen Nicht-Hauptstädte auf dieser Liste beeindruckt die portugiesische Hafenstadt mit pastellfarbenen Häusern am Ufer des Douro, die ein postkartenreifes Panorama bilden.

So fotogen die Kulisse auch ist – was Porto wirklich auszeichnet, ist seine erfrischend authentische Atmosphäre. Die Stadt bewahrt ihre Identität, trotz des zunehmenden Tourismus der letzten Jahre, der zuletzt sogar zu einem Alkoholverbot im öffentlichen Raum führte. Ihrem Charme hat das keinen Abbruch getan. Die Einheimischen begegnen Besuchern offen, hilfsbereit und herzlich. Selbst wenn ihre Englischkenntnisse manchmal begrenzt sind, sagen ihr Lächeln und ihre Gastfreundschaft mehr als tausend Worte.

Madrid sichert sich mit 91,11 Punkten den neunten Platz. Die spanische Hauptstadt gehört nicht nur zu den sonnenreichsten Metropolen Europas – die gute Laune ihrer Bewohner scheint direkt vom Himmel abzufärben. Offen, herzlich und energiegeladen: Die Madrileños verstehen es meisterhaft, Fremde sofort willkommen zu heißen.

Ob beim Tapas-Teilen, in einem Flamenco-Kurs oder beim Schlendern durch die Straßen – gute Stimmung ist hier garantiert. Besonders reizvoll zeigt sich Madrid im Frühling, wenn die Parks in voller Blüte stehen und die Stadt etwas ruhiger wirkt.

Den zehnten Platz mit genau 90 Punkten belegt Prag. Es fällt schwer, sich nicht in die tschechische Hauptstadt zu verlieben. Ein Spaziergang durch die Altstadt mit ihren gotischen Türmen, barocken Fassaden und Kopfsteinpflastergassen wirkt fast wie eine Zeitreise ins Märchenhafte.

Noch zauberhafter wird es zur Weihnachtszeit, wenn Glühweinduft in der Luft liegt und Weihnachtsmärkte die Gassen erhellen. Doch Prag ist mehr als eine malerische Kulisse. Wer mit den Pragern ins Gespräch kommt, entdeckt hinter der anfänglich zurückhaltenden Art feinen Humor und echte Geselligkeit.

Am besten erlebt man dies in einer urigen Kneipe bei kühlem Bier und angeregten Unterhaltungen. Zusätzlicher Vorteil: Prag zählt 2025 auch zu den preiswertesten Reisezielen Europas – freundlich zu Besuchern und zum Reisebudget gleichermaßen.