Weltreisender kürt überraschenden Geheimtipp zur “besten Stadt der Welt”

Ein Mann, der alle 193 Länder der Welt bereist hat, setzt auf eine überraschende Nummer eins. Die baltische Perle überzeugt mit mittelalterlichem Charme und Gastfreundschaft.

Die estnische Hauptstadt Tallinn erhält ein außergewöhnliches Lob von jemandem, der es wissen muss: Henrik Jeppesen, ein dänischer Reiseschriftsteller, der alle 193 UN-anerkannten Länder bereist hat, bezeichnet die baltische Metropole als “beste Stadt der Welt”. Wie der britische Mirror berichtet, dürfte diese Einschätzung viele überraschen, liegt Tallinn doch fernab der üblichen Touristenmagnete wie Barcelona, Venedig oder Dubrovnik – und ist dennoch in weniger als drei Flugstunden von London erreichbar.

Der 37-jährige Däne, der seit seinem 17. Lebensjahr die Welt erkundet, schwärmt: “Die beste Stadt in Europa ist meiner Meinung nach die estnische Hauptstadt Tallinn.” Er betont, dass viele Urlaubsplanende die Stadt übersehen, obwohl sie eine bemerkenswerte Alternative zu den Klassikern London, Rom, Paris und Berlin darstellt. “Tallinn wird extrem unterschätzt und bietet etwas völlig anderes”, erklärt Jeppesen.

Ein Hauptargument für die baltische Perle sind die günstigen Preise. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei in Tallinn hervorragend, besonders die unter UNESCO-Schutz stehende Altstadt habe es ihm angetan. “Ein Spaziergang durch die Straßen der Altstadt ist wie das Betreten einer anderen Welt”, schwärmt er von den perfekt erhaltenen mittelalterlichen Gebäuden.

Kulinarische Entdeckungen

Während seines zehnmonatigen Aufenthalts in Tallinn sammelte Jeppesen auch kulinarische Eindrücke. Im Restaurant Rataskaevu 16 konnte er für nur fünf Euro speisen und genoss die Vielfalt italienischer Lokale sowie lokaler Märkte wie den Balti Jaama Turg. “Das sind wunderbare Erinnerungen für meine Frau und mich”, erzählt er.

Neben der Erschwinglichkeit punktet Tallinn mit zahlreichen Attraktionen. Der Weltenbummler hebt die “wunderschönen Parks”, moderne Einkaufszentren, Museen und einen nahegelegenen Wasserfall hervor. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der Luftqualität: “Sie hat wahrscheinlich die beste Luftqualität aller Hauptstädte in Europa.”

Gastfreundliche Esten

Für Besucher empfiehlt Jeppesen die Tallinn Card, die kostenlosen Nahverkehr und vergünstigten Museumseintritt bietet. Auch Ausflüge in die Umgebung lohnen sich – etwa zu den Inseln Saaremaa und Hiiumaa oder nach Pärnu mit seinen langen Sandstränden. Am nachhaltigsten beeindruckt haben ihn jedoch die Einheimischen: “Die Esten sind außerordentlich freundlich”, erinnert er sich an eine Situation, als ihm Fremde halfen, nachdem er sich verlaufen hatte.

“In welcher anderen europäischen Hauptstadt würde jemand von der Straße anhalten und Ihnen eine Mitfahrgelegenheit anbieten?”, fragt Jeppesen rhetorisch.

“Ich habe wunderbare Erinnerungen und träume oft von dieser Stadt”, resümiert der Vielreisende.