Handy-Check bei US-Einreise: Was ÖFB-Fans zur WM 2026 wissen müssen

Während die USA sich auf die Fußball-WM 2026 vorbereiten, treffen verschärfte Grenzkontrollen auf Gastfreundschaft. Für österreichische Fans gelten klare Regeln.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird größtenteils auf US-amerikanischem Boden ausgetragen, was US-Präsident Donald Trump als Gelegenheit betrachtet, “die Schönheit und Großartigkeit Amerikas zu präsentieren.” Gleichzeitig sorgen Meldungen über verschärfte Grenzkontrollen für Verunsicherung bei potenziellen Reisenden. Die US-Botschaft in Wien hat dem österreichischen Nationalteam zur WM-Qualifikation gratuliert und empfiehlt allen Besuchern des Turniers, rechtzeitig eine elektronische Einreisegenehmigung (Esta) oder ein Visum zu beantragen.

Werner Marschall vom Visit USA Committee Austria weist darauf hin, dass die grundlegenden Einreisebestimmungen für Österreicher unverändert geblieben sind, jedoch seit Trumps Amtsantritt deutlich strenger durchgesetzt werden. Österreichische Staatsbürger können für Urlaubs- und Geschäftsreisen weiterhin bis zu 90 Tage visumfrei im Rahmen des Visa Waiver Programms in den USA verweilen, benötigen dafür allerdings eine Esta-Genehmigung zum Preis von 40 Euro. Marschall warnt eindringlich vor falschen Angaben bei der Antragstellung, die zu einer Zurückweisung an der Grenze oder sogar einem dauerhaften Einreiseverbot führen können.

Sonderregelungen beachten

Klaus Tichler von Ruefa Tailor Made verweist auf Sonderregelungen: Reisende, die seit 2011 bestimmte Länder wie Kuba, den Iran oder den Irak besucht haben, müssen ein reguläres Visum beantragen. Gleiches gilt für Personen mit Doppelstaatsbürgerschaften, etwa irakischer oder syrischer Herkunft. Trump hat angekündigt, dass WM-Ticketinhaber bei der Vergabe von Visa-Terminen bevorzugt behandelt werden sollen.

Die diplomatische Vertretung der USA in Wien unterstreicht die Priorität von “Sicherheit und Schutz” während des sportlichen Großereignisses. Besonders Erstbesuchern wird nahegelegt, frühzeitig die notwendigen Einreisedokumente zu beantragen. Für die elektronische Reisegenehmigung Esta sollte der Antrag mindestens 72 Stunden vor Abreise gestellt werden, während für ein Visum eine Vorlaufzeit von sechs bis acht Wochen empfohlen wird.

Kontrollen vorbereiten

Die amerikanischen Einreisebehörden verfügen über die Befugnis, elektronische Geräte von Einreisenden zu durchsuchen – eine Maßnahme zur Bekämpfung illegaler Migration und Kriminalität. Kritische Äußerungen über Trump oder den Gaza-Konflikt in sozialen Netzwerken können problematisch sein. Marschall sind keine Fälle bekannt, in denen Geräte österreichischer Staatsbürger durchsucht wurden, empfiehlt jedoch vorsorglich, wichtige Dokumente in Papierform mitzuführen.

Da die USA 2026 zusätzlich zur Fußball-WM ihr 250-jähriges Bestehen feiern, ist mit einem erhöhten Reiseaufkommen und steigenden Preisen zu rechnen.

Detaillierte Informationen zu den Einreisebestimmungen für die Weltmeisterschaft können auf der Webseite des Außenministeriums eingesehen werden.