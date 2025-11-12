WM-Showdown live: Wie Bosnien über Österreichs Fußball-Schicksal entscheidet

Nach 28 Jahren Wartezeit könnte Österreich endlich wieder zur Fußball-WM fahren. Ein Sieg gegen Zypern und ein günstiges Ergebnis im Parallelspiel würden reichen.

Beim WM-Qualifikationsspiel Bosnien-Rumänien – live auf JOYN & PULS 4 – könnte die Entscheidung fallen, ob Österreich erstmals seit 1998 an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnimmt. Mit einem Sieg gegen Zypern würde das ÖFB-Nationalteam am Samstag der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sehr nahekommen und könnte erstmals seit 1998 zur Endrunde fahren. Sollte Bosnien gegen Rumänien direkt nach dem Österreich-Match unentschieden spielen oder verlieren, fährt die ÖFB-Auswahl zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

JOYN & PULS 4 zeigen den Showdown aus Zenica am Samstag, den 15. November 2025, live ab 20:15 Uhr. Die JOYN-PULS 4-Sport-Crew besteht aus Moderator Mario Hochgerner, Experte Johnny Ertl sowie Kommentator & Field Reporter Florian Knochl.