Lidl schlägt Alarm: Betrüger nutzen Logo für Online-Falle

Falsche Lidl-Shops tauchen wieder im Netz auf und locken mit verlockenden Angeboten. Der Discounter warnt: In Österreich betreibt das Unternehmen keinen Online-Verkauf.

Aktuell tauchen in Österreich wieder gefälschte Online-Shops auf, die mit dem Namen des Handelsunternehmens Lidl werben. In Österreich betreibt der Discounter jedoch keinen eigenen Internet-Verkauf. Obwohl dem Unternehmen die Betrugsversuche bekannt sind, gestaltet sich das Vorgehen gegen die Betrüger schwierig, da diese meist aus dem Ausland agieren und kaum zu identifizieren sind.

Lidl Österreich empfiehlt seinen Kunden daher besondere Vorsicht und verweist auf die Erkennungsmerkmale authentischer Unternehmensauftritte: Verifizierte Social-Media-Profile tragen einen blauen Haken, während die einzige offizielle Webseite die Adresse “www.lidl.at” trägt. Abweichende Internet-Adressen oder E-Mail-Kontakte sollten Verbraucher misstrauisch machen. Wer bereits auf einen solchen Betrug hereingefallen ist, sollte umgehend die Polizei einschalten.

Betrügerische Angebote

Eine Leserin der Plattform “5 Minuten” schilderte ihre Erfahrungen mit den betrügerischen Angeboten. In den vergangenen Wochen seien ihr wiederholt vermeintliche Lidl-Online-Shops auf Social-Media-Plattformen angezeigt worden. Die angebotene Produktpalette sei dabei äußerst breit gewesen: “Von Kaffeemaschinen über Sofas bis hin zu Werkzeugkästen ist da alles dabei”, berichtete die junge Frau.

Ähnliche Betrugsversuche waren bereits in den Sommermonaten zu beobachten. In Österreich kursieren regelmäßig verschiedenste Betrugsmaschen. Derzeit nutzen Kriminelle wieder verstärkt den Namen des Einzelhändlers Lidl und locken mit gefälschten Online-Shops des Discounters.

Lidl warnt

Auf Nachfrage, wie Verbraucher bei Entdeckung solcher Angebote reagieren sollten, betonte das Unternehmen: “Es ist selbständlich nicht in unserem Interesse, dass Kunden durch solche unseriösen Angebote geschädigt werden.”