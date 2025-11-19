Millionen Frauen leiden im Stillen – UN schlägt Alarm

Der angepasste Artikeltext mit den eingefügten Inhalten an geeigneten Stellen:

Die Zahlen sind alarmierend: 840 Millionen Frauen weltweit haben Gewalt erfahren. Trotz internationaler Aufmerksamkeit bleibt die Dunkelziffer hoch.

Weltweit hat mehr als jede dritte Frau Gewalterfahrungen gemacht. Dies geht aus einer aktuellen UN-Studie hervor, die das erschreckende Ausmaß dieses Problems dokumentiert. Die Weltgesundheitsorganisation WHO beziffert in ihrem Bericht aus Genf die Zahl der betroffenen Frauen auf rund 840 Millionen.

Besonders beunruhigend ist die Erkenntnis der Vereinten Nationen, dass die tatsächliche Dimension noch gravierender sein dürfte, da zahlreiche Betroffene aus Furcht schweigen. Besorgniserregend ist zudem, dass sich die Situation in den vergangenen zwei Jahrzehnten kaum verbessert hat – ein deutlicher Hinweis auf ein anhaltendes globales Problem.

Alarmierende Statistiken

Die alarmierenden Statistiken der WHO verdeutlichen die Dringlichkeit, mit der gehandelt werden muss. Ein Demonstrationszug gegen Frauengewalt in Kenia im Dezember 2024 zeigt exemplarisch, dass das Thema trotz internationaler Aufmerksamkeit nach wie vor nicht ausreichend bekämpft wird.