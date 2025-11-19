SUV-Fahrer aufgepasst: Wien plant Parkgebühren-Hammer

Wiens Parkplätze könnten für SUV-Besitzer teurer werden. Die Stadt plant eine Reform der Parkgebühren, die große Fahrzeuge stärker belasten würde.

In Wien laufen derzeit Überlegungen zur Neugestaltung der Parkraumbewirtschaftung, die unter den Aspekten Klimaschutz und Fairness optimiert werden soll. Ein zentraler Diskussionspunkt dabei: höhere Parkgebühren für SUVs. Diese großen Fahrzeuge, die in städtischen Gebieten besonders viel öffentlichen Raum beanspruchen, könnten künftig beim Parken stärker zur Kasse gebeten werden.

Die Beliebtheit von SUVs in Österreich ist ungebrochen. Die geräumigen Fahrzeuge mit erhöhter Sitzposition, die Fahrern einen besseren Überblick im Straßenverkehr verschaffen, dominieren den Automarkt. Im vergangenen Jahr entfiel nahezu jede zweite Neuzulassung auf ein SUV-Modell.

SUV-Boom in Wien

Besonders in Wien, wo viele Dienstwagen registriert sind, prägen diese Fahrzeuge das Stadtbild zunehmend. Auch in der wachsenden Kategorie der Elektrofahrzeuge sind SUV-Modelle stark vertreten.

Die aktuelle Debatte um die Parkraumbewirtschaftung fügt sich in den breiteren Kontext von Stadtmobilität und Klimaschutzstrategien ein.

Die angedachte Maßnahme wird mit Argumenten der Klimagerechtigkeit und Fairness begründet, wobei SUVs als ineffiziente Raumnutzer im urbanen Umfeld charakterisiert werden.