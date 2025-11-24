Millionen-Pleite: Sanierungsverfahren über Holzbau-Firma beantragt

Die Schober Holzbau GmbH meldet Insolvenz mit zwei Millionen Euro Schulden.

Bei der Schober Holzbau GmbH in Lengau (Oberösterreich) wurde ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Ried im Innkreis eingeleitet. Der Kreditschutzverband 1870 bestätigt, dass das Verfahren ohne Eigenverwaltung am 24. November 2025 beantragt wurde. Von der Insolvenz sind 63 Gläubiger sowie 28 Beschäftigte betroffen. Die Verbindlichkeiten summieren sich auf etwa zwei Millionen Euro.

Unternehmensgeschichte

Das Unternehmen, dessen Geschichte bis 1977 zurückreicht, ist auf den Bau von Holzhäusern mit Schwerpunkt auf nachhaltige Gebäude spezialisiert. Als Hauptgründe für die finanzielle Schieflage werden die wirtschaftliche Flaute im Bausektor, sinkende Nachfrage und Kostensteigerungen angeführt. Im Insolvenzantrag wird keine Fortführung des Betriebs in Aussicht gestellt.

Sanierungsplan

Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent offeriert, die innerhalb von 24 Monaten beglichen werden soll. “Der Betrieb ist aktuell operativ tätig und auch positiv zu führen. Das wirtschaftliche Umfeld hat jedoch den Eigentümer dazu bewogen, das Unternehmen zu liquidieren”, erläutert Petra Wögerbauer vom KSV1870.

In der Pressemitteilung des Kreditschutzverbands wird darauf hingewiesen, dass die Angaben des insolventen Unternehmens bislang noch nicht vollständig überprüft werden konnten.

Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort beim KSV1870 unter der E-Mail-Adresse insolvenz.linz@ksv.at einreichen.