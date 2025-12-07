Polizei findet drei Leichen: Sohn schnitt Eltern die Kehle durch

In Cacak (Serbien) ereignete sich Samstag früh ein Familiendrama mit tödlichem Ausgang. In einem Wohnhaus wurden die Leichen dreier Familienmitglieder entdeckt. Nach ersten Untersuchungen gehen die Ermittler von einem zweifachen Mord mit anschließendem Suizid aus.

Die grausamen Details des Verbrechens zeichnen ein erschütterndes Bild: Die 71-jährige Mutter und ihr 64-jähriger Ehemann wurden mit durchtrennten Kehlen in separaten Zimmern aufgefunden. Der Sohn der beiden wies Stichwunden im Brustbereich sowie aufgeschnittene Venen auf, was auf einen Suizid nach der Tötung seiner Eltern hindeutet.

⇢ Familientragödie: Mann tötet Angehörige – danach sich selbst



Opfer identifiziert

Wie das Portal Blic.rs berichtet, wurden die Opfer als M.C. (Jahrgang 1954), N.C. (Jahrgang 1961) sowie deren Sohn V.C. identifiziert. Am Tatort waren zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz, die das Gebäude absperrten und Spuren sicherten. Auch Notärzte wurden hinzugerufen.

⇢ Mutter und Baby getötet – Verletzter Vater am Tatort festgenommen



Die Ermittlungen zum Motiv dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine Vorgeschichte häuslicher Gewalt in der Familie, was die Hintergründe der Tat zunächst rätselhaft erscheinen lässt.