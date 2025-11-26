Familientragödie: Mann tötet Angehörige – danach sich selbst

Tödliches Familiendrama erschüttert Baden-Württemberg: Ein Jäger soll vier Angehörige erschossen haben, bevor er sich selbst tötete. Die Ermittlungen laufen.

Ein 63-jähriger Mann soll in Deutschland am Dienstag vier seiner Familienmitglieder getötet haben, bevor er sich selbst das Leben nahm. Dies teilten die Polizei Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwoch mit. Die meisten der Opfer wiesen Schussverletzungen auf. Die Leichen wurden an verschiedenen Orten in den baden-württembergischen Gemeinden Reutlingen, Pfullingen und St. Johann aufgefunden.

Der Fall kam ins Rollen, als eine Pflegekraft die leblose 60-jährige Schwester des mutmaßlichen Täters in deren Wohnung in Reutlingen entdeckte. Die Ermittler richteten ihren Verdacht schnell gegen den Bruder der Verstorbenen. Im Zuge der weiteren Untersuchungen wurden am Dienstagabend die Leichen des 63-Jährigen und seiner 57-jährigen Ehefrau in ihrem Wohnhaus in Pfullingen gefunden.

Weitere Opfer

In den Geschäftsräumen des Mannes in St. Johann stießen die Ermittler auf die Leichen seiner beiden Söhne im Alter von 27 und 29 Jahren. Bei dem Ehepaar und den beiden Söhnen wurden Schussverletzungen festgestellt.

Der 63-Jährige war als Jäger tätig. Ob er die neben seinem Leichnam gefundene Schusswaffe rechtmäßig besaß, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei den Todesopfern handelt es sich um die Schwester, die Ehefrau und die beiden Söhne des mutmaßlichen Täters.

