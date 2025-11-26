Streift zuerst Polizeiauto – dann legt er sich mit den Beamten an

Ein Verkehrsunfall in Salzburg nahm am Dienstagabend eine unerwartete Wendung, als ein 44-jähriger Flachgauer nach einer Kollision mit einem Polizeifahrzeug ausfällig wurde. Der Autofahrer war in falscher Richtung unterwegs und streifte beim Abbiegemanöver den Außenspiegel des Streifenwagens. Die Beamten stoppten den Mann umgehend, um den Sachschaden zu dokumentieren.

Aggressive Reaktion

Die Situation verschärfte sich rasch, als der Lenker ein aggressives Verhalten an den Tag legte und den Polizisten körperliche Gewalt androhte. Dies führte zu seiner vorläufigen Festnahme. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten einen Blutalkoholwert von 1,3 Promille fest.

Als Konsequenz musste der 44-Jährige seinen Führerschein abgeben und sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.