Black Friday-Wahnsinn: Wer verliert, wer profitiert?

Während Millionen nach Schnäppchen jagen, schlagen Hilfsorganisationen Alarm: Die Billigmode-Flut zum Black Friday hinterlässt gefährliche Spuren – für Umwelt und Gesundheit.

Zum Black Friday haben mehrere Hilfsorganisationen in Wien eine eindringliche Warnung vor den Folgen von Billig- und Wegwerfmode ausgesprochen. Global 2000, die Volkshilfe Wien und Caritas machten am Mittwoch auf die erheblichen ökologischen und gesundheitlichen Risiken aufmerksam, die mit kurzlebigen Modeprodukten verbunden sind. Die Organisationen kritisierten, dass der Rabatt-Tag Konsumenten zu unüberlegten Spontankäufen verleite, wodurch zahlreiche Textilien schnell zu Abfall würden. Als symbolische Darstellung der wachsenden Umweltbelastung zeigten sie eine Erdkugel, die unter einem wachsenden Haufen von Textilmüll begraben wird.

Gesundheitliche Risiken

“Die Wegwerfmode vermüllt den Planeten, heizt die Erde auf und macht Menschen krank. Das haben wir gerade erst mit unserem Test von Temu und Shein-Produkten gemeinsam mit der Arbeiterkammer Oberösterreich sehr deutlich gesehen“, sagte Anna Leitner, Sprecherin für Ressourcen von Global 2000. Bei einer Untersuchung von 20 Kleidungsstücken der Online-Anbieter Temu und Shein wurden sieben Artikel als gesundheitsgefährdend eingestuft. Besonders alarmierend war der Fund eines Winterstiefels von Shein, dessen Sohle eine deutlich erhöhte Konzentration von Blei aufwies.

Second-Hand Alternative

“Wir möchten alle, die dem wachsenden Second-Hand-Trend noch skeptisch gegenüberstehen, gerne einladen, diese Art des Einkaufens auszuprobieren. Denn das nachhaltigste Kleidungsstück ist jenes, das nicht neu produziert werden muss“, sagte Oliver Türkoglu von der Caritas, verantwortlich für Sachspenden und Logistik.