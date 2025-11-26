Wut auf der Straße: Zwei Demos legen jetzt Ring lahm!

Am Mittwoch werden in Wien zwei größere Protestaktionen erwartet. Taxifahrer mobilisieren gegen die wachsende Konkurrenz durch Fahrdienstvermittler wie Uber und Bolt sowie gegen die gesetzlichen Preisvorgaben. Diese Rahmenbedingungen bringen nach Angaben der Branche zahlreiche Betriebe in wirtschaftliche Bedrängnis.

Der Treffpunkt für die Taxifahrer ist um 12 Uhr auf dem Parkplatz Arbeiterstrandbadstraße in Wien-Donaustadt festgelegt. Um 13 Uhr beginnt die Protestfahrt, die über mehrere Hauptverkehrsadern – darunter Wagramer Straße, Reichsbrücke, Lasallestraße und Praterstraße – zum Heldenplatz führt. Das Ende der unter dem Motto #StopptDasChaos stehenden Veranstaltung ist für 16.30 Uhr angesetzt.

Sozialbereich protestiert

Zeitgleich formiert sich ab 12.30 Uhr vor dem Parlament in der Wiener Innenstadt eine weitere Protestkundgebung von Beschäftigten aus dem Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssektor. Hintergrund sind die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen, bei denen die bisherigen Angebote deutlich unter der aktuellen Inflationsrate liegen. Die zweite Verhandlungsrunde für die rund 130.000 Mitarbeiter im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich (Sozialwirtschaft Österreich, SWÖ) wurde von den Gewerkschaften GPA und vida abgebrochen.

⇢ Sicherheitsbranche kracht: KV-Gespräche platzen nach 5 Stunden



Die Arbeitnehmervertreter verstärken nun den Druck, da das vorliegende Angebot für eine ohnehin unterdurchschnittlich entlohnte Branche mit prekären und gesundheitlich belastenden Arbeitsbedingungen nicht akzeptabel sei, wie die Organisatoren betonen.

Betroffene Einrichtungen

Darüber hinaus richten sich die Proteste der Sozialorganisationen gegen die erheblichen Budgetkürzungen durch Bund und Stadt Wien. Zahlreiche Einrichtungen halten Protest-Betriebsversammlungen ab und schließen während dieser Zeit ihre Dienststellen teilweise oder vollständig. Betroffen sind unter anderem die Bildung im Mittelpunkt GmbH, neunerhaus, Verein Jugendzentren, KUS, SDW, GIN, LOK, Cardo sowie der Arbeitersamariterbund-WSD.

Die Demonstration beginnt um 12.30 Uhr beim Parlament, führt dann zu einer Zwischenkundgebung am Rathaus (etwa 13.30 bis 13.45 Uhr) und endet mit einer Abschlussveranstaltung von GPA und vida am Platz der Menschenrechte.