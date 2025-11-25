Familiendrama in Wien – Afghane attackiert Tochter (15) mit Messer

Familiendrama in Wien-Donaustadt: Ein Vater attackierte seine 15-jährige Tochter mit einem Messer und fügte ihr schwere Halsverletzungen zu.

Ein 50-jähriger Mann hat in Wien-Donaustadt seine 15-jährige Tochter mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Abend gegen 18.30 Uhr. Die Situation erforderte einen umfangreichen Rettungseinsatz, bei dem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Die Polizei konnte den aus Afghanistan stammenden Tatverdächtigen unmittelbar am Tatort festnehmen. Nach aktuellen Informationen schwebt das Mädchen nicht in Lebensgefahr.

Dem Angriff ging offenbar ein eskalierender Familienkonflikt voraus. Augenzeugen, die als Leserreporter für “Heute” berichteten, schilderten, dass die Jugendliche Stichverletzungen im Halsbereich aufwies. Sanitäter leisteten noch vor Ort die notwendige Erstversorgung. Die dramatische Landung des Rettungshubschraubers wurde von Anwohnern auf Video festgehalten.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungsbehörden arbeiten derzeit intensiv daran, die genauen Umstände der Gewalttat aufzuklären. Viele Details bleiben vorerst im Dunkeln.

Der Vorfall erschütterte die sonst ruhige Wohngegend rund um die Komzakgasse und versetzte die Anwohner in Aufregung.