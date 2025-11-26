Trauer um Balkan-Star: Fans fassungslos über seinen Tod

Die albanische Musikwelt verliert einen ihrer Stars: Völlig überraschend starb Sänger Spat Kasapi mit nur 40 Jahren an einem Herzinfarkt.

Die albanische Musikszene steht unter Schock: Der beliebte Sänger Spat Kasapi ist im Alter von nur 40 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Wie Medien in Nordmazedonien berichten, kam der Tod des Künstlers völlig unerwartet – gesundheitliche Probleme waren zuvor nicht bekannt gewesen.

Der aus Dibra stammende Musiker hatte sich seit mehr als zwei Jahrzehnten einen festen Platz in der albanischen Musiklandschaft erarbeitet. Am 1. Mai 1985 in Tetovo, Nordmazedonien, geboren, wuchs Kasapi in einer Familie mit tiefen musikalischen Wurzeln auf. Bereits zu Beginn der 2000er Jahre startete er seine Karriere und eroberte mit seinem modernen Stil und seinen energiegeladenen Auftritten rasch die Herzen des Publikums.

Musikalisches Erbe

Mit Hits wie “A më do?”, “Valle Kosovare”, “Dashni pa limit” und “Aroma e saj” wurde Kasapi in allen albanischsprachigen Regionen zum gefeierten Star. Während seiner Laufbahn prägte er durch Auftritte bei bedeutenden Festivals und durch erfolgreiche Kooperationen die Musikszene nachhaltig.

Tiefe Bestürzung

Auch in den vergangenen Jahren blieb der Künstler aktiv und konnte seine Popularität bewahren. Die Nachricht von Kasapis plötzlichem Tod hat in der Kunstwelt und bei seinen zahlreichen Anhängern tiefe Bestürzung ausgelöst.

Der Musiker hinterlässt ein Kind.