Mutter und Baby getötet – Verletzter Vater am Tatort festgenommen

Grausamer Fund in Düsseldorf: Eine Mutter und ihr Baby werden tot in ihrer Wohnung entdeckt. Der schwer verletzte Familienvater gilt als dringend tatverdächtig.

In Düsseldorf hat die Polizei am Samstagvormittag eine erschütternde Entdeckung gemacht: In einer Wohnung in der Oberbilker Allee wurden die Leichen einer Frau und ihres Babys aufgefunden. Der 43-jährige Familienvater mit slowakischer Staatsangehörigkeit wurde noch am Tatort festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht, für den Tod seiner Angehörigen verantwortlich zu sein. Die Einsatzkräfte trafen den Mann mit schweren Verletzungen in der Wohnung an und brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen in dem Fall wurden von der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission der Düsseldorfer Kriminalpolizei übernommen. Nach ersten Erkenntnissen gab es in der Vergangenheit keine polizeilichen Einsätze wegen häuslicher Gewalt in dieser Familie. Die Untersuchungen dauern an.

Polizei schweigt

Zu weiteren Einzelheiten hält sich die Polizei bedeckt. Weder zum Alter der Opfer noch zu Art und Umfang der Verletzungen wurden Angaben gemacht. Auch die Frage, wie die Behörden auf die Toten aufmerksam wurden, bleibt vorerst unbeantwortet. Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber BILD: „All das gehört zum Gegenstand der Ermittlungen.”

Der tragische Vorfall ereignete sich im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk.

Die Polizei entdeckte die Leichen am Samstag kurz nach 11 Uhr in dem Wohngebäude in der Oberbilker Allee.