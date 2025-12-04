Hinterrücks attackiert: 17-Jähriger nach Lokal-Prügelei gefasst

Brutaler Nachtangriff in Dornbirn: Ein 22-Jähriger wurde hinterrücks niedergeschlagen und ins Gesicht getreten. Die Polizei hat nun einen 17-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt.

In der Nacht zum 18. Oktober ereignete sich vor einem Lokal in Dornbirn ein brutaler Übergriff auf einen 22-jährigen Mann. Der junge Mann wurde gegen 00:25 Uhr heimtückisch von hinten attackiert und zu Boden geschlagen. Anschließend versetzte ihm der Angreifer noch einen Fußtritt ins Gesicht, bevor er vom Tatort flüchtete. Das Opfer trug schwere Gesichtsverletzungen davon.

Erfolgreiche Fahndung

Die Polizei startete sofort eine großangelegte Fahndung und umfangreiche Ermittlungen. Im Zuge der Untersuchungen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige bereits früher am Abend in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer unbekannten männlichen Person verwickelt war. Durch akribische Ermittlungsarbeit konnten die Beamten schließlich einen 17-jährigen Tatverdächtigen identifizieren.

Der Jugendliche wird nun bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch zur Anzeige gebracht.