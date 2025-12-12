Sanitäter in Todesangst: Patient rastet aus und verwüstet Rettungswagen

Ein 37-jähriger Patient hat in Dresden die Besatzung eines Rettungswagens massiv bedroht und in die Flucht geschlagen. Während der medizinischen Versorgung eskalierte die Situation plötzlich, als der Mann die Sanitäter nicht nur verbal attackierte, sondern auch handgreiflich wurde und im Inneren des Fahrzeugs randalierte. Die Einsatzkräfte brachten sich daraufhin in Sicherheit und alarmierten über Notruf Verstärkung, wie die Feuerwehr bekannt gab.

Nach der Flucht der Rettungskräfte setzte der Mann seine Zerstörungswut fort. Er schlug mehrere Scheiben des Rettungsfahrzeugs ein und entwendete medizinische Ausrüstung sowie Taschen aus dem Wagen. Anschließend flüchtete er vom Einsatzort in der Dresdner Neustadt, konnte jedoch kurze Zeit später von Polizeikräften gestellt und überwältigt werden.

Folgen des Angriffs

Die Sanitäter blieben bei dem Vorfall körperlich unversehrt, stehen jedoch unter dem Eindruck des traumatischen Erlebnisses, erklärte die Feuerwehr. Das Rettungsfahrzeug wurde bei dem Angriff erheblich beschädigt und ist vorübergehend nicht mehr einsatzfähig.

Die genauen Umstände, die zum ursprünglichen medizinischen Notfall führten, sind bislang nicht bekannt. Auch zum weiteren Verfahren mit dem Patienten nach seiner Festnahme konnte ein Sprecher der Polizei am Abend zunächst keine Informationen geben.