Abschiebe-Debakel: Somalier nach 30 Stunden wieder in Wien gelandet

Der Versuch, vier ausreisepflichtige Somalier abzuschieben, ist gescheitert. Nach mehr als 30 Stunden Wartezeit in der Transitzone eines kenianischen Flughafens mussten die Betroffenen zusammen mit den österreichischen Beamten unverrichteter Dinge nach Wien zurückkehren. Drei der Somalier befinden sich nun wieder in Schubhaft.

Diplomatischer Rückschlag

Was als Demonstration einer verschärften Asylpolitik gedacht war, endete in einem diplomatischen Rückschlag. Die vier Personen mit rechtskräftig negativem Asylbescheid waren am Montagabend per Charterflug zunächst nach Kenia gebracht worden. Von dort sollte die Weiterreise in die somalische Hauptstadt Mogadischu erfolgen.

Doch der Abschiebungsversuch scheiterte letztendlich an fehlenden Zusicherungen der somalischen Behörden.