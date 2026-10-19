46-Jähriger auf Zebrastreifen angefahren – Polizei sucht Fahrer

Ein Mann überquert einen Schutzweg, wird von einem Auto erfasst – doch der Lenker fährt einfach weiter. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 46-jähriger Klagenfurter ist am Sonntagabend auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der bislang unbekannte Lenker setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 18. Oktober, gegen 19.06 Uhr im Kreuzungsbereich der Völkermarkter Straße mit der Anna-Gröger-Straße in Klagenfurt. Der 46-Jährige überquerte dort auf einem Schutzweg die Fahrbahn, als er von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der Lenker hielt nicht an, sondern flüchtete in Richtung stadtauswärts. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen roten Opel Karl handeln.

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Fahrzeugteile gesichert

Der 46-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An der Unfallstelle fanden Polizisten mehrere Teile des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs. Unter anderem wurde ein Seitenspiegel sichergestellt.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Lenker beziehungsweise zum gesuchten Fahrzeug machen können, um Mithilfe. Zweckdienliche Hinweise können bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion oder über die Notrufnummer 133 bekannt gegeben werden.