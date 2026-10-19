Verschwörungstheoretiker zerstört fremdes Haus mit Bagger (FOTO)

Ein Bagger, ein Wohnhaus, ein Mann im Ausnahmezustand – in Hessen eskaliert ein Sonntagmorgen auf dramatische Weise.

Am Sonntagmorgen wurde Mörlenbach-Bonsweiher in Hessen Schauplatz eines außergewöhnlichen Vorfalls.

Ein 44-jähriger Mann fuhr im Ortsteil Bonsweiher mit einem Bagger gegen ein bewohntes Einfamilienhaus und richtete dabei erhebliche Schäden an. Der Notruf erreichte die Polizei um 9.40 Uhr, woraufhin umgehend ein Streifenwagen zum Tatort entsandt wurde.

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Polizeisprecher Bernd Hochstädter bestätigte: „Wie sich herausstellte, rammte tatsächlich ein 44 Jahre alter Tatverdächtiger die Baggerschaufel in die Hauswand und verursachte hierbei erheblichen Schaden an dem Gebäude.“ An einer Gebäudeecke entstand ein großes Loch, durch das Möbel ins Freie fielen. Die zum Zeitpunkt des Vorfalls anwesenden Bewohner blieben unverletzt und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Mörlenbach – Was für ein Schock am Sonntagmorgen! Im südhessischen Mörlenbach (Kreis Bergstraße) hat ein 44 Jahre alter Mann mit einem Bagger ein Wohnhaus schwer beschädigt. Mit der Schaufel der Baumaschine rammte er die Hauswand und richtete dabei erhebliche Zerstörungen an. https://t.co/QfW8r6xKfq — Anonymous Albert Gruber🎭🍀 (@GruberAnonymous) October 18, 2026

Verschwörungstheorie als Motiv

Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen und anschließend in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Er hatte offenbar in einem Ausnahmezustand gehandelt.

Auf einer von ihm betriebenen Website mit verschwörungstheoretischen Inhalten schrieb er: „Ich habe vom System einen Funkmasten/Strahlungsquelle abgerissen, der gegen uns gerichtet war. Nun werde ich hier festgehalten.“ Die Polizei ermittelt nun, woher der Bagger stammte, und prüft den psychischen Zustand des Tatverdächtigen.

Rückkehr vorerst unmöglich

Das Technische Hilfswerk sicherte das beschädigte Gebäude ab. Da zunächst ein Statiker die Standsicherheit des Hauses begutachten muss, ist den Bewohnern eine Rückkehr vorerst nicht möglich.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Dem 44-Jährigen wird die Zerstörung von Bauwerken zur Last gelegt – ein Delikt, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann.